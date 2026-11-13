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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Bakan Kurum'dan cuma namazı çıkışı soru soran küçük çocuğa özel röportaj Cep telefonuyla namaz çıkışını bekledi, Bakan Kurum'a COP31'i sordu COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Sizler için güzel şeyler yapmayı arzu ediyoruz. COP31'de size daha güzel bir gelecek hazırlamayı istiyoruz"

        Bakan Kurum'dan cuma namazı çıkışı soru soran küçük çocuğa özel röportaj Cep telefonuyla namaz çıkışını bekledi, Bakan Kurum'a COP31'i sordu COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Sizler için güzel şeyler yapmayı arzu ediyoruz. COP31'de size daha güzel bir gelecek hazırlamayı istiyoruz"

        Antalya'da COP31 kapsamında cuma namazı kılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, namaz çıkışında küçük bir çocuğun cep telefonuyla gerçekleştirdiği röportajla karşılaştı. Çocuğun COP31 hakkındaki sorusunu yanıtlayan Kurum, "Sizler için güzel şeyler yapmayı arzu ediyoruz. COP31'de size daha güzel bir gelecek hazırlamayı istiyoruz. Burada beraber kararlar alacağız inşallah" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Bakan Kurum'dan cuma namazı çıkışı soru soran küçük çocuğa özel röportaj Cep telefonuyla namaz çıkışını bekledi, Bakan Kurum'a COP31'i sordu COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Sizler için güzel şeyler yapmayı arzu ediyoruz. COP31'de size daha güzel bir gelecek hazırlamayı istiyoruz"

        Antalya'da COP31 kapsamında cuma namazı kılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, namaz çıkışında küçük bir çocuğun cep telefonuyla gerçekleştirdiği röportajla karşılaştı. Çocuğun COP31 hakkındaki sorusunu yanıtlayan Kurum, "Sizler için güzel şeyler yapmayı arzu ediyoruz. COP31'de size daha güzel bir gelecek hazırlamayı istiyoruz. Burada beraber kararlar alacağız inşallah" dedi.

        Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da bulunan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, EXPO Yeşil Alan'daki Anadolu Karanfili Camii'nde cuma namazını kıldı. Namazın ardından cami çıkışında Bakan Kurum'u küçük bir çocuk karşıladı. Cep telefonunu eline alan çocuk, Bakan Kurum ile COP31 hakkında röportaj gerçekleştirdi.

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        "Daha güzel bir gelecek hazırlamak istiyoruz"

        COP31 hakkında soru yönelten çocuğu yanıtlayan Bakan Kurum, "Sizler için güzel şeyler yapmayı arzu ediyoruz. COP31'de size daha güzel bir gelecek hazırlamayı istiyoruz. Burada beraber kararlar alacağız inşallah" ifadelerini kullandı. Röportajın ardından küçük çocuğa teşekkür ederek sarılan Bakan Kurum, cami çıkışında vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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