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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Sigorta Evi kapsamında "Kırılganlıktan Sigortalanabilirliğe" raporu ilk kez tanıtıldı

        İklim zirvesi COP31 kapsamında Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) işbirliğinde gerçekleştirilen "COP31 Küresel Sürdürülebilir Sigortacılık Zirvesi"nde UNEP FI Sürdürülebilir Sigortacılık İlkeleri (PSI) girişiminin "Kırılganlıktan Sigortalanabilirliğe" başlıklı rapor çalışması ilk kez tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:31 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Sigorta Evi kapsamında "Kırılganlıktan Sigortalanabilirliğe" raporu ilk kez tanıtıldı

        İklim zirvesi COP31 kapsamında Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) işbirliğinde gerçekleştirilen "COP31 Küresel Sürdürülebilir Sigortacılık Zirvesi"nde UNEP FI Sürdürülebilir Sigortacılık İlkeleri (PSI) girişiminin "Kırılganlıktan Sigortalanabilirliğe" başlıklı rapor çalışması ilk kez tanıtıldı.

        İklim zirvesi COP31 kapsamında, TSB'nin bir otelde gerçekleştirdiği Sigorta Evi etkinliğinde UNEP FI işbirliğinde düzenlenen "COP31 Küresel Sürdürülebilir Sigortacılık Zirvesi" devam ediyor.

        Zirve, küresel sigorta sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getirerek iklim riskleri, dayanıklılık, koruma açıklarının azaltılması ve sürdürülebilir sigortacılık alanlarında geliştirilebilecek çözüm ve işbirliklerine odaklanıyor.

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        BM Çevre Programı (UNEP) Sigortacılık Başkanı Butch Bacani, burada BM ile küresel sigorta sektörü arasında bir işbirliği girişimi olan Sürdürülebilir Sigortacılık İlkeleri (PSI) adına sunum yaptı.

        COP31 eylem gündemi kapsamında hazırladıkları raporu ilk kez tanıtan ve sonuçlarını paylaşan Bacani, "İlk kez, bir teknik raporun (politika belgesinin) lansmanını sunacağım. Buna bizim eylem gündemimiz veya planımız da diyebilirsiniz, Kırılganlıktan Sigortalanabilirliğe." diye konuştu.

        Bacani, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için emisyonların azaltılması ile iklim değişikliğinin fiziksel etkilerine uyum sağlanmasının birlikte yürütülmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Biri ya da diğeri değil, ikisi birden olmak zorunda." ifadesini kullandı.

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        Avrupa'nın yanı sıra özellikle gelişmekte olan ekonomilerde iklim kaynaklı risklerin etkilerine değinen Bacani, ekonomik kayıpların ve sigorta koruma açıklarının yüksek gelirli ülkelerde de sigorta maliyetlerini artırdığını anlattı.

        Bacani, çalışmada, birçok sektörün iklim kaynaklı önemli olaylara karşı hazırlıklı olmadığının ortaya konulduğunu bildirerek, "Bu, dünya genelindeki sanayi sektörlerinin iklimle ilgili tehlikelere karşı giderek daha kırılgan hale geldiğinin bir göstergesidir." şeklinde konuştu.

        Rapora göre, iklim kaynaklı fiziksel risklere daha fazla maruz kalan şirketlerin sermaye maliyet primlerinin de yükseldiğini belirten Bacani, dayanıklılığın artırılmasının sermaye maliyetlerini düşürebileceğini, risklere karşı kırılganlığın ise şirketlere prim maliyeti getirebileceğini kaydetti.

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        Bacani, PSI bünyesindeki ilgili çalışma grubunu oluşturma süreçlerinden bahsederek, "Grup olarak, yalnızca afetlere müdahale etmek yerine, daha dirençli hale gelerek ve kayıplar yaşanmadan önce riski azaltarak bu eğilimi nasıl tersine çevirebileceğimizi görme vizyonumuz vardı." dedi.

        Bacani, rapor bağlamında sektörün uyum ve dayanıklılık konusundaki temel katkılarını da detaylı olarak anlattı.

        Raporda "Dayanıklılık oluşturma döngüsü"nün ele alındığını aktaran Bacani, şunları kaydetti:

        "Sigorta, bir topluluğun veya işletmenin dayanıklı olmak için neye, nasıl bir uyum stratejisine ihtiyacı olduğunu tanımlar ve belirler. Bunu yaptıklarında daha dayanıklı hale gelirler ve bu da o varlığın sigortalanabilirliğini artırır. Bu sigortalanabilirlik ise onları bankalar tarafından finanse edilebilir (bankable) ve yatırım yapılabilir hale getirir. Bu gerçekleştiğinde, ileride dayanıklılık ve hatta daha geniş kapsamlı sürdürülebilirlik için daha fazla finansmanın önünü açabileceğiniz bir döngü oluşur. Ancak bu durum tersine de işleyebilir. Biz bu döngünün bu şekilde işlemesini istiyoruz."

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        Bacani, rapordaki temel önerilere de değinerek, ekonomi genelinde dayanıklılığı artırmak için toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir eylem gündemi oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

        Bacani, bu öneriler kapsamında politika yapıcılar, haneler, bankalar, sigorta şirketleri, işletmeler ve kalkınma finansmanı kuruluşlarının katkı sunabileceğini ifade etti.

        Sigorta Evi etkinliği kapsamındaki "COP31 Küresel Sürdürülebilir Sigortacılık Zirvesi" yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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