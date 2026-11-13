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        ART Grup, COP31'de geri dönüşümün iklim mücadelesindeki önemini anlattı

        ART Grup, Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi'nde geri dönüşüm ve atık yönetimi çalışmalarını tanıttı. Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Dursun, iklim değişikliğiyle mücadelede geri dönüşümün önemini vurgulayarak sektörde yatırım ve finansman ihtiyacına dikkat çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:29 Güncelleme:
        ART Grup, COP31'de geri dönüşümün iklim mücadelesindeki önemini anlattı

        ART Grup, Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi'nde geri dönüşüm ve atık yönetimi çalışmalarını tanıttı. Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Dursun, iklim değişikliğiyle mücadelede geri dönüşümün önemini vurgulayarak sektörde yatırım ve finansman ihtiyacına dikkat çekti.

        Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yer alan ART Grup, geri dönüşüm ve atık yönetimi alanındaki çalışmalarını tanıttı. ART Grup Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Dursun, geri dönüşümün iklim değişikliğiyle mücadeledeki önemine dikkat çekerek, atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm teknolojilerine yatırım yapılması ve sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

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        "Geri dönüşüm artık bir tercih değil, zorunluluk"

        Geri dönüşümün iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli konulardan biri olduğunu belirten Gökhan Dursun, atıkların çöp olarak değil, hammadde kaynağı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ürünlerin kaynağında ayrıştırılarak ayrı ayrı toplanmasının önemine değinen Dursun, ''Atıklara çöp olarak değil, hammadde kaynağı olarak bakmalıyız. Kaynaklarımızı tükettiğimiz, doğayı ve toprağı zorladığımız bir dünyada geri dönüşüm artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldi" dedi.

        "Geri dönüşüm ticaretimizi korumak için de gerekli"

        Avrupa Birliği'nin PPWR düzenlemesiyle geri dönüştürülmüş hammadde kullanımına yönelik önemli kurallar getirdiğine dikkat çeken Dursun, bu düzenlemelerin üretim ve ihracat süreçlerini de doğrudan etkilediğini söyledi. Avrupa'ya ihracat yapan üreticilerin geri dönüştürülmüş hammadde kullanımına önem vermesi gerektiğini belirten Dursun, "Bu düzenlemeler, geri dönüşümü yalnızca doğayı korumak için değil, ticaretimizi sürdürebilmek açısından da zorunlu hale getiriyor. Bu nedenle geri dönüşüm teknolojilerine yönelik yatırımların artırılması büyük önem taşıyor" diye konuştu.

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        "Sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı"

        Türkiye'de geri dönüşüm alanındaki düzenlemelerin hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Dursun, kaynağında ayrıştırma ve atık toplama sistemlerinin daha etkin hale getirilmesi çağrısında bulundu. Doğa uygulaması kapsamında pet şişe, alüminyum ve cam içecek ambalajlarının otomatlar ve manuel iade noktaları aracılığıyla geri dönüşüme kazandırıldığını aktaran Dursun, evlerde oluşan diğer geri dönüştürülebilir atıkların da ayrı toplanması gerektiğini kaydetti. Sektörün finansman ihtiyacına da değinen Dursun, "Geri dönüşüm yatırımlarının artması için finansal desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle sektörün finansmana kolay erişimi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

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        "Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz var"

        Geri dönüşümün gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olduğunu dile getiren Dursun, Türkiye'nin su kaynaklarının korunması ve doğal kaynakların verimli kullanılması gerektiğini belirtti. Atıkların gelişigüzel atılmak yerine geri dönüşüme kazandırılması gerektiğini söyleyen Dursun, "Doğamıza ve toprağımıza sahip çıkmalıyız. Atıkları geri dönüşüme kazandırmayı ülkemize ve gelecek nesillere karşı bir görev olarak görmeliyiz" dedi.

        Vatandaşlara geri dönüşüm kutularını doğru kullanma çağrısında da bulunan Dursun, "Lütfen geri dönüşüm kutularını doğru kullanalım. Camı cam, plastiği plastik kutusuna atalım. Atıkları kaynağında doğru ayrıştırırsak geri dönüşüm süreçlerini çok daha verimli hale getirebiliriz" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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