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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "27. Uluslararası Çocuk Forumu'nda" konuştu:

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "27. Uluslararası Çocuk Forumu'nda" konuştu:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara hitaben, "Sizlere çok güveniyorum. Sizlerle beraber bu değişimi yapacağız. Davranışlarımızı değiştireceğiz ve geleceğimizi sizlere emanet edeceğiz. Sizlerle daha iyi daha adil bir dünya mümkün." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:22 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "27. Uluslararası Çocuk Forumu'nda" konuştu:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara hitaben, "Sizlere çok güveniyorum. Sizlerle beraber bu değişimi yapacağız. Davranışlarımızı değiştireceğiz ve geleceğimizi sizlere emanet edeceğiz. Sizlerle daha iyi daha adil bir dünya mümkün." dedi.

        Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Yeşil Bölge'deki Sıfır Atık Hub'ında düzenlenen 27. Uluslararası Çocuk Forumu'nda yaptığı konuşmada, 81 ilden gelen çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

        Çocuklara "Antalya'ya hoş geldiniz" diyen Göktaş, onların geleceğin şekillenmesinde önemli rol üstleneceğini ifade etti.

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        Konuşmasının ardından katılımcılarla özçekim yapan Göktaş, daha sonra Sıfır Atık Hub'ındaki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, COP31 Türkiye Kadın Pavilyonu, AK Parti Gençlik Kolları ile Sıfır Atık Vakfı ve Haydar Aliyev İş Birliği pavilyonlarını ziyaret etti.

        Göktaş'a ziyaretlerinde Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş eşlik etti.

        - Değişim kadınla mümkün

        COP31 Türkiye Kadın Pavilyonu'nda da konuşan Göktaş, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planları kapsamında kadınların iş gücüne katılımını artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığına teşekkür eden Göktaş, 81 ilde kadın sıfır atık elçisi uygulamasını başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

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        "Bugün Sıfır Atık Vakfı başkanımızla 81 ilimizde kadın sıfır atık elçimizi tayin etme lansmanını başlatıyoruz. 81 ilimizde Sıfır Atık kadın elçilerimizin başvurusunu başlatıyoruz. Aynı zamanda 1 milyon kadını eğiteceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki değişim kadınla mümkün ve sürdürülebilir kalkınmada kadın hamlesini başlatmak zorundayız. Kadınlar bu konuda çok öncü, çok istekli yeter ki onlara görev verelim. Kadınlara fırsat verdiğimizde değiştiremeyecekleri, yapamayacakları hiçbir şey yok. İşte bu salonda bu açık bir şekilde görülüyor."

        Göktaş, 81 ilde sıfır atık elçisi olmak isteyen kadınların başvuruda bulunabileceğini bildirdi.

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        Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş da Bakan Göktaş ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'a teşekkür etti.

        Sıfır Atık hareketinin Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de başladığını belirten Ağırbaş, "2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi Sıfır Atık hareketini bir kadın hareketi olarak başlattı ve Türkiye'nin kadınlarının omuzunda Sıfır Atık hareketi bugün dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan global bir harekete dönüştü." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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