Aksu'da halk plajları kış sezonunda da hizmet vermeye devam ediyor
Aksu Belediyesi, Kemerağzı sahil bandındaki Huzur, Perge, Kurşunlu ve Turunç Halk Plajlarının yanı ıra Mavi Bayraklı Turunç Halk Plajı, deniz sezonu dışında da her yaştan vatandaşın vakit geçirebildiği sosyal yaşam noktalarına dönüşüyor.
Aksu Belediyesi, Kemerağzı sahil bandındaki Huzur, Perge, Kurşunlu ve Turunç Halk Plajlarının yanı ıra Mavi Bayraklı Turunç Halk Plajı, deniz sezonu dışında da her yaştan vatandaşın vakit geçirebildiği sosyal yaşam noktalarına dönüşüyor.
Antalya'nın Aksu Belediyesi, ilçeye kazandırdığı sosyal yaşam alanlarıyla sahillerin yalnızca yaz aylarında değil, kış sezonunda da vatandaşların kullanımına açık olmasını sağlıyor. Kemerağzı sahil bandında yer alan Huzur, Perge, Kurşunlu ve Turunç Halk Plajları, modern yapıları ve sundukları sosyal imkânlarla hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşların keyifli ve konforlu vakit geçirebilmesi için plajlarda ücretsiz WiFi, voleybol kortları, sıcak ve soğuk içecek seçenekleri ile fastfood yiyecek hizmetleri bulunuyor. Böylece sahil alanları, deniz sezonu dışında da ailelerin, gençlerin ve her yaştan vatandaşın vakit geçirebildiği sosyal yaşam noktalarına dönüşüyor.
Halk plajları arasında yer alan Turunç Halk Plajı ise Mavi Bayraklı statüsüyle öne çıkıyor. Aynı zamanda engelsiz plaj imkânına sahip olan Turunç, deniz ve sahil keyfini herkes için daha erişilebilir hâle getirmeyi amaçlıyor. Bu özelliğiyle farklı ihtiyaçlara sahip vatandaşların da sahillerden yararlanabilmesine imkan sunuyor.
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