Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen "5. Uluslararası Süral Heykel Sempozyumu"nda yerli ve yabancı heykeltıraşlar, açık alanda yaptıkları çalışmalarla hem üretim süreçlerini ziyaretçilerle paylaşıyor hem de kalıcı eserler ortaya koyuyor.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Prof. Rahmi Atalay’ın direktörlüğünde, Süral Otelleri işbirliğiyle 1 Kasım'da başlayan sempozyuma, Türkiye ve yurt dışından 12 sanatçı katılıyor.

Etkinlikte Rahmi Atalay, Yağız Akdoğan, Güliz Doğan, Jhon Gogaberishvili, Ferhat Özgür Görel, Miguel Isla, Kim Wongeun, Banu Tuğçe Öztopaç, Azra Ayşen Şahin, Ivane Tsiskadze, Ozan Uygun ve Vakkas Emre Yılmaz özgün eserler üretiyor.

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- "Kalıcı bir açık hava müzesi haline gelecek"

Sempozyum Direktörü Prof. Rahmi Atalay, 15 gün sürecek etkinlikte mermer ve paslanmaz çelikten 12 eserin ortaya çıkacağını söyledi.

Süral Otelleri'nin atölyelerinden çıkan paslanmaz sacları geri dönüşüm projelerinde değerlendirdiklerini belirten Atalay, "Sadece heykel üretmiyoruz, kalıcı bir sanat ortamı yaratıp bu birikimi gelecek nesillere aktararak kültürel bir miras bırakmak istiyoruz. Burası gelecekte ciddi bir birikimi olan açık hava müzesi haline gelecek." dedi.

Son iki yıldır sanatçıları özgür bırakmak adına tema belirlemediklerini ifade eden Atalay, 5 yılda irili ufaklı 50'ye yakın esere ulaştıklarını, gelecek yıllarda sıfır atık veya taş odaklı çalışmalar planladıklarını kaydetti.

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Atalay, öğrencilerin de usta-çırak ilişkisi içinde uluslararası sanatçıların deneyimlerinden yararlandığını dile getirdi.

- "Sanata ve sanatçıya desteğimiz sürecek"

Süral Otelleri Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Süral ise heykele uzun yıllardır ilgi duyduğunu ve sempozyumun en büyük hayallerinden biri olduğunu belirtti.

Sanatsal etkinliklerin Manavgat ve Antalya'nın marka değerini artırdığına dikkati çeken Süral, "Turistlerin gözde lokasyonu olan şehrimizin sanatçılar ve sanatseverlerin de uğrak noktası olması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Sahilde sergilenen eserleri dışarıdan geçenler de görebiliyor. Sanata ve sanatçıya desteğimiz sürecek." diye konuştu.

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Sempozyum, 15 Kasım'da sona erecek.