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        Alanya'da Ayşe Teyze ve 3 çocuğu yeni yuvalarına kavuştu

        Alanya Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ihtiyaç tespitinin ardından harekete geçildi ve Bademağacı Mahallesi'nde üç çocuğuyla birlikte zor durumlarda yaşayan Ayşe teyze, hayırseverlerin katkılarıyla yeni evine kavuştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Alanya'da Ayşe Teyze ve 3 çocuğu yeni yuvalarına kavuştu

        Alanya Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ihtiyaç tespitinin ardından harekete geçildi ve Bademağacı Mahallesi’nde üç çocuğuyla birlikte zor durumlarda yaşayan Ayşe teyze, hayırseverlerin katkılarıyla yeni evine kavuştu.

        Alanya Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yaşam durumlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bademağacı Mahallesi’nde üç çocuğuyla birlikte elverişsiz durumlarını yaşamını sürdüren Ayşe teyze için harekete geçildi. Alanya Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ihtiyaç tespiti sonucunda başlatılan çalışma, hayırseverlerin katkılarıyla tamamlandı ve Ayşe teyze ile çocukları, yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Ailenin yeni yuvasına ziyarette bulunarak, teslim sürecine eşlik eden Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Halime Ceylan, ailenin yaşadığı durumlarından haberdar olmalarının ardından gerekli çalışmaları başlattıklarını belirterek, "Bademağacı Mahallemizde üç çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren Ayşe Hanım'ın durumundan haberdar olduktan sonra harekete geçtik. Hayırseverlerimizin katkılarıyla ailemizin yeni bir eve kavuşmasını sağladık. Başkanımız Osman Tarık Özçelik'in öncülüğünde, ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşmaya ve yaşam durumlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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        Bademağacı Mahalle Muhtarı Hidayet Tufan ise ailenin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti ve şunları söyledi:

        "Başta Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik olmak üzere tüm meclis üyelerimize ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Ayşe teyzemiz gerçekten zor şartlarda yaşıyordu. Artık çocuklarıyla birlikte başını sokabileceği bir evi var. Herkesten Allah razı olsun."

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