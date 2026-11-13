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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Milli voleybolcu Zehra Güneş ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Marchi gençlerle bir araya geldi

        Milli voleybolcu Zehra Güneş, "Çok küçük yaşlarda harekete geçmemiz, geleceğimizi görmemiz gerekiyor. Bence çocukların hayatında iklim krizi gelecek açısından çok önemli." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:03 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Milli voleybolcu Zehra Güneş ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Marchi gençlerle bir araya geldi

        Milli voleybolcu Zehra Güneş, "Çok küçük yaşlarda harekete geçmemiz, geleceğimizi görmemiz gerekiyor. Bence çocukların hayatında iklim krizi gelecek açısından çok önemli." dedi.

        Aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Çocuk Hakları Savunucusu olan Zehra Güneş ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, Antalya'da gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen "Gençlerle İklim Buluşması" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

        Mavi alandaki Delegasyon Pavilyonları bünyesinde yer alan Türkiye Çocuk ve Gençlik Pavilyonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Güneş, iklim krizinin gelecek açısından çok önemli olduğunu söyledi.

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        Çocukların geleceğe ilişkin hayaller kurabilmesi ve özgürce yaşayabilmesi gerektiğini vurgulayan Güneş, çocukluğunda bahçede arkadaşlarıyla oyun oynayarak büyüdüğünü anlattı.

        Çocukların yeşil alanlara erişiminin korunmasının önemine işaret eden Güneş "Çok küçük yaşlarda harekete geçmemiz, geleceğimizi görmemiz gerekiyor. Bence çocukların hayatında iklim krizi gelecek açısından çok önemli." dedi.

        Çocukluk döneminde arkadaşlarıyla ip atlayıp top oynadığını aktaran Güneş, bu deneyimlerin kendisine çocukluğunu dolu dolu yaşadığını hissettirdiğini, çocukların hayallerini gerçekleştirebilmeleri ve çocukluklarını yaşayabilmeleri için uygun koşulların oluşturulmasının yetişkinlerin sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

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        - "Spor çok birleştirici bir bağ"

        Zehra Güneş, sporun geniş kitlelere ulaşma gücünün, iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık oluşturmak için kullanılabileceğini dile getirdi.

        Takım sporlarının yardımlaşma, paylaşma ve birlikte mücadele etme duygusunu güçlendirdiğine dikkati çeken Güneş, "Spor bence çok birleştirici bir bağ. Bazen tek kelimeye gerek kalmadan sadece sahada verdiğin mücadeleyi görerek neler yapman gerektiğini anlatan bir alan." ifadelerini kullandı.

        Zirvede genç biri olarak yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten Güneş, "Umarım daha fazla çocuğa, daha fazla gence gelecekleri hakkında dokunabilir ve onlara yardım edebiliriz." diye konuştu.

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        Güneş, çocukların ve gençlerin kendi gelecekleri hakkında söz sahibi olmasının değerli olduğunu vurguladı.

        - "1,1 milyar çocuk iklim krizinden doğrudan etkileniyor"

        UNICEF Temsilcisi Marchi ise iklim değişikliği etkilerinin çocuklar tarafından doğrudan hissedildiğini belirtti.

        Çocuk nüfusunun neredeyse yarısının iklim krizinin sonuçlarından etkilendiğini kaydeden Marchi, "Dünya genelinde 1,1 milyar çocuğun, başka bir ifadeyle çocuk nüfusunun neredeyse yarısı iklim krizinin sonuçlarından doğrudan etkileniyor." dedi.

        Marchi, iklim krizinin çocukların eğitim hayatının aksamasına, sağlık hizmetlerine erişimde daha fazla güçlük yaşamalarına ve spor yapma ile oyun oynama imkanlarının kısıtlanmasına yol açtığını ifade etti.

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        Çocukların ve gençlerin iklim politikalarının oluşturulmasında söz sahibi olması gerektiğine işaret eden Marchi, gençlerin yalnızca etkinliklerde yer alan katılımcılar değil, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik taahhütlerin şekillendirilmesinde de aktif rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

        UNICEF'in Türkiye'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürüttüğü çalışmalara değinen Marchi, gençlerin iklim elçisi programlarına dahil edildiğini ve iklim kriziyle mücadele ile etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

        Marchi, spor ve oyun yoluyla çocukların hayatları boyunca kullanacakları beceriler kazandığını belirterek, iklim krizinin bu imkanları engellemesinin gelecek kuşakların gelişimini de olumsuz etkileyebileceğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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