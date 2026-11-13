1 milyon kadın sıfır atık elçisi olacak

ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde 'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi' başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 ayda 81 ilde 1 milyon kadına ulaşmayı hedeflediklerini, gönüllü kadınlardan oluşan 'Sıfır Atık Kadın Elçileri' ağı kurulacağını açıkladı.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen COP31 kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı tarafından hazırlanan 'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi'nin lansmanı yapıldı. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, bakan yardımcıları, milletvekilleri, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut, TİKAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, derneğin yönetim kurulu üyeleri, kadın girişimciler ve davetliler katıldı.

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'İKLİM BİR AİLE MESELESİ'

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, iklim değişikliğinin yalnızca çevreyle sınırlı olmadığını belirterek, "Bugün iklimi konuşurken aslında nasıl bir dünyada yaşayacağımıza karar veriyoruz. Nasıl üreteceğimizi, şehirlerimizi nasıl koruyacağımızı, kaynaklarımızı nasıl kullanacağımızı konuşuyoruz. Bir bakıma evlatlarımızın hayatını bugünden şekillendiriyoruz. Bu yüzden iklim değişikliği bir çevre meselesinin çok daha ötesindedir. Bir adalet meselesidir, bir kalkınma meselesidir ve en nihayetinde bir aile meselesidir" dedi. Kuraklık, sel ve aşırı sıcaklıkların ailelerin geçimini ve çocukların geleceğini doğrudan etkilediğini belirten Göktaş, iklim krizinin özellikle kırılgan kesimler ve kadınlar üzerinde daha ağır sonuçlar doğurduğunu söyledi.

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2050 İÇİN UYARI

İklim krizinin kadınlar üzerindeki etkilerine ilişkin uluslararası öngörüleri paylaşan Göktaş, 2050 yılına kadar 158 milyon kadın ve kız çocuğunun daha yoksulluğa, 236 milyonunun ise gıda güvensizliğine sürüklenebileceğini belirtti. Kadınların iklim krizinden en fazla etkilenen kesimlerden biri olmasına rağmen çözümün de öncüsü olduğunu vurgulayan Göktaş, "Krizin etkisini en yakından hisseden kadınlar, çözümü de en yakından bilenlerdir. Mahallede dayanışmayı örgütleyen, kooperatifte üretimi büyüten, bilgisini ve tecrübesini çevresine aktaran kadınlar, değişimi en hızlı yayan güçtür. Bunun için diyoruz ki kadın, iklim krizinde çözümün öznesidir" diye konuştu.

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81 İLDE 1 MİLYON KADIN

Yeni projenin ayrıntılarını açıklayan Göktaş, "COP31 sadece söylemde değil, eylemde bir COP olacak. Artık söylemden eyleme geçmenin tam zamanı. İşte bugün bu yolda milyonlarca kadına ulaşacak yeni bir adım atıyoruz. Bakanlığımız ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Bu projeyle bakanlığımızın 81 ile yayılan hizmet ağını Sıfır Atık Vakfımızın birikimiyle buluşturuyoruz. 24 ay boyunca yürüteceğimiz çalışmalarla ülke genelinde 1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

ÜÇ TEMEL HEDEF

Projenin bilgi ve farkındalık, yerel liderlik ve ekonomik güçlenme olmak üzere üç temel ayaktan oluştuğunu anlatan Göktaş, 81 ildeki merkezlerde sıfır atık eğitimleri düzenleneceğini söyledi. Aile Eğitim Programı ve dijital altyapı aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşılacağını belirten Göktaş, çocukların aileleriyle katılacağı etkinliklerle sıfır atık bilincinin evlere taşınacağını kaydetti. Projenin ikinci ayağında 81 ilin tamamında gönüllü kadınlardan oluşan 'Sıfır Atık Kadın Elçileri' ağı kurulacağını açıklayan Göktaş, kadınların kendi şehirlerinde farkındalık çalışmaları yürüteceğini ve başarılı uygulamaların diğer illere aktarılmasını sağlayacağını ifade etti.

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ATIKTAN EKONOMİYE

Projenin üçüncü ayağının kadınların ekonomik güçlenmesi olduğunu belirten Göktaş, sıfır atığın çevreyi korumanın yanında yeni üretim ve girişimcilik fırsatları oluşturduğunu söyledi. Kadın kooperatiflerine yönelik uygulamalı üretim eğitimleri düzenleneceğini açıklayan Göktaş, tarım, sanayi ve tekstil atıkları gibi yeniden değerlendirilebilen malzemelerden katma değerli ürünler geliştirilmesinin teşvik edileceğini belirtti. Göktaş, uygun ürünlerin kadın kooperatiflerinin ürün gruplarına dahil edilmesini destekleyeceklerini kaydetti.

İKLİM POLİTİKASINDA İLK

Bakan Göktaş, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda çevre ve iklim değişikliğinin ilk kez temel politika alanlarından biri olarak belirlendiğini söyledi. Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu bünyesinde iklim değişikliği, çevre ve kadınların rolüne ilişkin bir alt komite oluşturduklarını açıklayan Göktaş, yeşil dönüşüm hedeflerinin 81 ildeki eylem planlarına yansıtıldığını belirtti. Kadınların enerjiden teknolojiye, sanayiden girişimciliğe kadar her alanda daha etkin rol üstlenmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

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KADINLARA İKLİM ARAŞTIRMASI

İklim değişikliğinin kadınlar üzerindeki etkilerini araştıran kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini de açıklayan Göktaş, özellikle tarımda çalışan kadınların karşılaştıkları güçlükleri, iklim değişikliğine uyum kapasitelerini ve geliştirdikleri çözümleri incelediklerini söyledi. Araştırma sonuçlarıyla kadınların sahadaki deneyimlerini bilimsel verilerle birleştirerek yeni politikalar geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Göktaş, kadın girişimcilerin temiz teknoloji ve yeşil ekonomi alanlarında desteklenmeye devam edileceğini kaydetti.

KADINLARIN BAŞARISI

Dünyadan ve Türkiye'den örnekler veren Göktaş, Kenya'da Wangari Maathai'nin kadınlarla başlattığı Yeşil Kuşak Hareketi'nin milyonlarca ağacın dikilmesini sağladığını ve Maathai'ye 2004 yılında Nobel Barış Ödülü kazandırdığını hatırlattı. Hindistan'da güneş enerjisi alanında eğitim alan kadınların köylerine elektrik ulaştırdığını anlatan Göktaş, Türkiye'de de kadın kooperatiflerinin atıkları ekonomik değere dönüştürdüğünü söyledi. Zonguldak'taki Karaelmas Kadın Kooperatifi'nin çalışmalarına ve Hatay'da atıklardan mozaik üreten kadınlara değinen Göktaş, deprem bölgesindeki atölyelerde 2 bin 500 kadının üretime katıldığını belirtti.

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'BİR KADIN HAREKETİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin önemini vurgulayan Göktaş, hareketin kadınların emeğiyle küresel bir dönüşüme öncülük ettiğini söyledi. Göktaş, "Sıfır Atık Hareketi'nin bir kadın hareketi olduğunu unutmayalım. Sıfır atık artık bir dünya markası. Hayatımızın her alanında, sokaklarda, hanelerde, mahallelerde var" dedi. Göktaş, Emine Erdoğan'a ve hareketin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayan kadınlara teşekkür etti.

'193 ÜLKEDE KARŞILIK BULDU'

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise konuşmasına Emine Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı. Sıfır Atık Hareketi'nin 2017 yılında Türkiye'de kadınların öncülüğünde başladığını anlatan Ağırbaş, "2017 yılında Türkiye'de bir kadın hareketi olarak başlayan Sıfır Atık Hareketi, bugün dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan, dünyanın geleceğini ve kaderini etkileyen önemli bir harekete dönüştü" dedi. Hareketin evlerden başladığını vurgulayan Ağırbaş, Türkiye'deki kadınların omuzlarında büyüyen sıfır atık anlayışının uluslararası bir marka haline geldiğini söyledi.

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'COP TARİHİNDE İLK'

Birleşmiş Milletler'in 30 yıldır iklim konferansları düzenlediğini ve Türkiye'nin 31'inci toplantıya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Ağırbaş, sıfır atığın COP31 ile birlikte konferansın ana gündem maddeleri arasına girdiğini belirtti. Ağırbaş, "COP tarihinde ilk defa sıfır atık konuları COP'un ana gündem maddeleri arasına geldi. Biz Sıfır Atık Vakfı olarak geçtiğimiz COP'larda da yer aldık, görev aldık. COP31 itibarıyla sıfır atık artık COP'un ana gündem maddeleri arasında yer alacak" diye konuştu.

PLASTİK KRİZİ UYARISI

Dünyanın giderek büyüyen bir atık kriziyle karşı karşıya olduğunu belirten Ağırbaş, okyanuslardaki plastik kirliliğine dikkati çekti. Denizlerde plastik birikiminin oluşturduğu tehlikeye işaret eden Ağırbaş, 2050 yılına ilişkin denizlerdeki plastik miktarıyla ilgili öngörüleri hatırlattı. İnsanlığın yalnızca yeryüzündeki atıkları değil, uzaydaki atık sorununu da tartışmaya başladığını söyleyen Ağırbaş, iklim değişikliğiyle etkili mücadele için öncelikle atıkların doğru yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

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'1 MİLYON BAŞLANGIÇ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye'nin farklı illerinde, köylerinde ve mahallelerinde çalışmalar yürüttüklerini anlatan Ağırbaş, yeni projeyle 1 milyon kadının sıfır atık elçisi olmasını hedeflediklerini söyledi. Ağırbaş, "Bu 1 milyonu başlangıç olarak görüyoruz. Önümüzdeki süreçte bu projeyi dünyanın farklı ülkelerinde yaygınlaştırarak dünya kadınlarının hep birlikte omuz verdiği bir hareket haline dönüştürmek istiyoruz" dedi. Bakanlığın ülke genelindeki hizmet ağının projeye önemli katkı sağlayacağını belirten Ağırbaş, kadınların öncülüğünde başlayan hareketin küresel ölçekte daha fazla yaygınlaşmasını amaçladıklarını ifade etti.

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'İLK OKUL AİLEDİR'

Sıfır atık bilincinin çocukluk döneminde kazanılmasının önemine değinen Ağırbaş, çocukların ilk eğitimlerini ailelerinden aldıklarını belirtti. Ağırbaş, "Sıfır atığın ilk okulu ailedir. Çocuklarımızı sıfır atık uyumlu ve çevre dostu yetiştirmek istiyorsak ailelerimizi doğru ve yerinde bilinçlendirmemiz lazım. Bunun da en temel yolu kadınlarımızdan geçiyor" diye konuştu. Kadınların Türkiye'nin en zor dönemlerinde ve afetlerde önemli sorumluluklar üstlendiğini anlatan Ağırbaş, çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerine yayılmasında kadınların belirleyici rol oynadığını söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve toplantının katılımcıları aile fotoğrafı çektirdi.