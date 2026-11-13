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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri COP31 alanında cuma namazında cami doldu taştı Hutbe Türkçe ve İngilizce olarak verildi, camiye giremeyenler avluda ve çimlerin üzerinde namazlarını kıldı Çıkışta cemaate lokum, kolonya ve gofret ikram edildi

        COP31 alanında cuma namazında cami doldu taştı Hutbe Türkçe ve İngilizce olarak verildi, camiye giremeyenler avluda ve çimlerin üzerinde namazlarını kıldı Çıkışta cemaate lokum, kolonya ve gofret ikram edildi

        Antalya EXPO Yeşil Alan'da bulunan Anadolu Karanfili Camii'nde cuma namazı yoğun katılımla kılındı. Hutbenin Türkçe ve İngilizce olarak verildiği namazda caminin dolması üzerine bazı vatandaşlar dışarıya serdikleri ceketleri, paltoları , naylon, kartonlar üzerinde avlu ve çim alanda namazlarını kıldılar . Cuma namazına COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:51 Güncelleme:
        COP31 alanında cuma namazında cami doldu taştı Hutbe Türkçe ve İngilizce olarak verildi, camiye giremeyenler avluda ve çimlerin üzerinde namazlarını kıldı Çıkışta cemaate lokum, kolonya ve gofret ikram edildi

        Antalya EXPO Yeşil Alan'da bulunan Anadolu Karanfili Camii'nde cuma namazı yoğun katılımla kılındı. Hutbenin Türkçe ve İngilizce olarak verildiği namazda caminin dolması üzerine bazı vatandaşlar dışarıya serdikleri ceketleri, paltoları , naylon, kartonlar üzerinde avlu ve çim alanda namazlarını kıldılar . Cuma namazına COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

        Antalya'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında EXPO Yeşil Alan'da bulunan Anadolu Karanfili Camii'nde cuma namazı kılındı. Yoğun katılımın olduğu namazda cami kısa sürede dolarken, içeride yer bulamayan vatandaşlar cami dışında saf tuttu. Bazı vatandaşlar namaz kılabilmek için çimlerin üzerine naylon ve karton serdi.

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        Namaza engelli vatandaşlar da katılırken, ön saflarda yer aldığı görüldü. İşitme engelli vatandaşların hutbeyi takip edebilmesi için işaret dili tercümanı da görev yaptı. İmam, hutbeyi Türkçe ve İngilizce olarak verdi. Namaza yabancı turistlerin de katıldığı görüldü. Namazın ardından vatandaşlara lokum ve su ikram edildi.

        Cuma namazında İmam hutbesinde dijitalleşmeye değindi. Hutbede, "Dijitalleşmede değişimler ve gelişimler, sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmeyi ,dijital dünyada da edebi, mahremiyeti ve doğruluğu gözetmeyi bizlere vazife kılmaktadır" dedi.

        Cuma namazına katılan Ali Uygun "Oldukça güzel, göze hoş gelen, ibadet için uygun olduğunu düşünüyorum. Dış mekân da aynı şekilde. Allah kabul eylesin inşallah. Katılım oldukça yoğun" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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