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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Bayraktar: "İklim değişikliğiyle mücadele için nükleer enerjiye ihtiyacımız var"

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Nükleer enerji olmadan iklim değişikliğiyle mücadelede ne kadar ciddi olduğumuzu konuşamayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:30 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Bayraktar: "İklim değişikliğiyle mücadele için nükleer enerjiye ihtiyacımız var"

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Nükleer enerji olmadan iklim değişikliğiyle mücadelede ne kadar ciddi olduğumuzu konuşamayız." dedi.

        Bayraktar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Rosatom tarafından düzenlenen Dünya Atom Günleri "İnsanlar ve Gezegen için Nükleer Enerji" başlıklı panelde konuştu.

        Türkiye'nin ekonomisinin büyüdüğünü, nüfusunun arttığını ve kentleşme sürecinin devam ettiğini belirten Bayraktar, bu nedenle enerji alanında farklı zorlukları aynı anda ele almaya çalıştıklarını söyledi.

        Bayraktar, bunlardan birinin arz güvenliği olduğuna işaret ederek, "Bugün sanırım tüm ülkeler için bir numaralı öncelik bu. Vatandaşlarımıza güvenilir enerjiyi uygun maliyetlerle sağlamak her geçen gün daha zor hale geliyor. Arz güvenliğine baktığınızda bunun sürekli değişen bir hedef olduğunu görüyorsunuz. Talebimiz her geçen gün artıyor." dedi.

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        COP31 öncesinde dünya ülkelerini 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon hedefini taahhüt etmeye davet ettiklerini ve "Milli Enerji 2040" vizyonunu açıkladıklarını anımsatan Bayraktar, bu vizyonun temel hedeflerinden birinin elektrifikasyon olduğunu dile getirdi.

        Bakan Bayraktar, şöyle devam etti:

        "Bunu gerçekleştirmek için birkaç temel unsura ihtiyacımız var. Enerji verimliliğini stratejimizin merkezine yerleştirdik. Güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle kapasitemizden yararlanıyoruz, ancak bu alanlarda çok daha büyük bir potansiyele sahibiz. Tüm yenilenebilir enerji potansiyelimizi kullanmamız gerekiyor. Bununla birlikte nükleer enerjiye de ihtiyacımız var. Burada saydığımız tüm kaynaklar kesintili kaynaklar. Güneş ve rüzgar çok değerli ancak sıfır karbonlu enerji çözümlerine de ihtiyacımız var. Yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya için geçerli olmak üzere, nükleer enerji olmadan iklim değişikliğiyle mücadelede ne kadar ciddi olduğumuzu konuşamayız. Nükleer enerjiye ihtiyacımız var."

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        - "Elektrik ihtiyacımızın en az yüzde 10 ila 12'sini temiz kaynaklardan karşılayabileceğiz"

        Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde inşaatın başarıyla ilerlediğine işaret eden Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

        "Umarım önümüzdeki haftalarda bu santrali devreye alabilecek ve buradan elektrik üretimine başlayabileceğiz. Ancak geleneksel, büyük ölçekli nükleer reaktörlerden en az 15 gigavatlık kurulu güce ulaşmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra Türkiye'de en az 5 gigavatlık küçük modüler reaktör (SMR) kapasitesi oluşturmayı da değerlendiriyoruz. Bu iki kaynağı bir araya getirerek 2050 yılında 20 gigavatlık kurulu nükleer güç kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece elektrik ihtiyacımızın en az yüzde 10 ila 12'sini temiz kaynaklardan karşılayabileceğiz. Buna bağlı olarak karbon emisyonlarımızı da azaltacağız. Ayrıca bu sayede elektrik üretiminde doğru dengeyi kurabileceğiz. Günün sonunda tüm yenilenebilir enerji kaynakları güçlü bir baz yük elektrik üretim kapasitesine ihtiyaç duyuyor. Nükleer enerji de bu nedenle enerji sistemlerimiz açısından son derece kritik rol oynuyor."

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        Bakan Bayraktar, Rus teknolojilerinin oldukça güvenilir ve kendini kanıtlamış teknolojiler olduğunu, Rusya ile insan kaynağının geliştirilmesini de içeren kapsamlı bir nükleer enerji işbirliği yürüttüklerini ifade etti.

        Rus üniversitelerinden ve yüksekokullarından mezun olan 300'den fazla öğrencinin Akkuyu'da çalıştığını dile getiren Bayraktar, yerlileştirmenin de bu işbirliğinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

        Bayraktar, ikinci ve üçüncü nükleer santral projeleri için farklı teknoloji sağlayıcılarıyla görüştüklerini belirterek, Rusya'nın Türkiye için her zaman güvenilir bir tedarikçi olduğunu sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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