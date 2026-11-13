8 ilde güneş ve rüzgar enerji santralleri kurulacak

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Asya Kalkınma Bankası ile imzalanan 150 milyon avroluk yenilenebilir enerji projesi kapsamında 8 ilde güneş ve rüzgar enerji santralleri kurulacağını açıkladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen dünyanın en önemli iklim zirvesi olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31), 5'inci gününde 'Finans ve Ticaret' temasıyla devam ediyor. Mavi Bölge'deki Sıfır Atık Müzesi'nde İLBANK, BM-Habitat ve Dünya Bankası iş birliğiyle geliştirilen Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansmanı Faaliyeti (SURFF) kapsamında oluşturulan 'COP31 Türkiye Platformu Uluslararası Kuruluşlarla İmza Töreni' gerçekleşti. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açılışını gerçekleştirdiği programda Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Valerie Levkov ve BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach da birer konuşma yaptı.

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'ARTIK TAAHHÜTTEN UYGULAMAYA GEÇELİM, NETİCE ALALIM'

COP31 Başkanı Kurum, konuşmasının başında Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen 4 asker için Allah'tan rahmet; ailelerine başsağlığı diledi. Antalya'dan dünyaya ve insanlığı 'ortak geleceğin sorumluluğunu paylaşma' çağrısı yapmak üzere yola çıktıklarını kaydeden Kurum, küresel hedeflerle yerel ihtiyaçları, finansmanla projeyi aynı istikamette buluşturmak, adil bir dünyayı gelecek kuşaklara armağan etmek istediklerini söyledi. COP31 Zirvesi'nin 4'üncü gün teması olan 'Finans ve Ticaret' başlığının önemine dikkati çeken COP31 Başkanı Kurum, "Biz hep şunu söylüyoruz. Artık taahhütten uygulamaya geçelim, netice alalım ve neticeyi alabilmek için de bilhassa ihtiyaç sahibi ülkelere finansı eriştirmemiz gerekiyor. Hakkaniyetle adaletle bu çalışmayı hep birlikte yürütmek mecburiyetindeyiz" dedi.

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'YEREL YÖNETİMLERİMİZ İKLİMİN ETKİLERİNİ DOĞRUDAN YAŞAYAN KURUMLAR'

İklim değişikliğinin etkilerinden en çok yerel yönetimlerin etkilendiğini kaydeden Bakan Kurum, "Bugün burada yerel yönetimler, iklim değişikliğiyle mücadelede etkilerini en fazla hisseden kurumlar. Balıkesir depremle mücadele etti. Mardin, tarihi kültürel değerlerini korumaya çalışıyor. Trabzon'da seller oldu, sellerle mücadele ettiler. İzmir hem depremle hem de körfez kirliliğiyle mücadele etmek zorunda kaldı. Antalya'da tarihin en büyük yangınları yaşandı. Burada 2021 yılında Cumhuriyet tarihimizin en büyük yangını yaşandı. Yine Hatay, Gaziantep, Asrın Felaketi'ni, 6 Şubat depreminin acılarını yaşamış şehirler. Konya, kuraklıkla mücadele ediyor. Obruk sayıları artık giderek artıyor. Yer altı su seviyesi çekildi ve şehirlere su vermek için bazen yeni kaynaklar bularak bu mücadeleyi ortaya koyuyor. Yerel yönetimlerimiz aslında bu işin etkilerini doğrudan yaşayan kurumlar" diye konuştu.

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'DİRENÇLİ ŞEHİRLER MESELESİNİ KALKINMA POLİTİKALARIMIZIN MERKEZİNDE GÖRÜYORUZ'

İklim değişikliğinin etkilerinin en görünür hale geldiği yerlerin başında şehirler geldiğini belirten Murat Kurum, "Su güvenliği, enerji, ulaşım, atık su yönetimi, altyapı riski ve hızlı kentleşme; şehirlerimizin gelecek planlamasında aynı bütünün parçaları haline geliyor. Bu sebeple dirençli şehirler meselesini kalkınma politikalarımızın merkezinde görüyoruz. Bu anlayış doğrultusunda, Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansman Faaliyeti, SURFF kapsamında 'Türkiye Dirençli Şehirler Ülke Platformu' hazırlandı. Bugün bunu burada duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. İLBANK koordinasyonunda, Dünya Bankası ve UN-Habitat'ın desteği, uluslararası paydaşlarımızın katkısıyla şekillenecek bu platform için ekiplerimiz paydaşlarıyla gerçekten yoğun bir çalışma yaptılar. Burada 3 ana bileşeni de bu anlayışın uluslararası ölçekte gelişmesine hizmet etmek üzere ortaya koyduk" dedi.

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DÜNYA BANKASI İLE 191 MİLYON AVROLUK ALT KREDİ ANLAŞMASI

COP31 Başkanı Kurum, Dünya Bankası ile 'Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi' kapsamında 191 milyon avroluk alt kredi anlaşmasını imzaladıklarını söyledi. Bu çerçevede yerel yönetimlerle birlikte önemli projeleri hayata geçireceklerine dikkati çeken Kurum, "Örneğin Konya Meke Gölü, dünyanın nazar boncuğu. Bu proje kapsamında her yıl 1,2 milyar litre suyun göle kazandırılmasını hedefliyoruz. Dünyanın nazar boncuğu yeniden ışıldasın. Tüm dünyaya ilham kaynağı olsun. Bu miktar yaklaşık 480 olimpik yüzme havuzunun doldurabileceği büyüklük anlamına geliyor. Beyşehir Gölü'ne yine yaklaşık 5 bin hanenin günlük yaşamından kaynaklanan atık sular arıtılarak yılda 712 milyon litre su güvenli bir biçimde tabiata kazandırılacak. Yine Dünya Bankası ile yaklaşık 700 milyon avro büyüklüğünde 'Su Güvenliği ve Verimliliği Projesi' kapsamında içme suyu şebekelerindeki kaçakların azaltılmasını, kanalizasyon, yağmur suyu ve yine atık su arıtma yatırımlarının geliştirilmesini planlıyoruz" diye konuştu.

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BELEDİYELER İÇİN ULUSLARARASI FİNANSMANIN ÖNÜ AÇILIYOR

Kurum, COP31 Türkiye Platformu kapsamında hayata geçirilecek iş birliklerine ilişkin de şu bilgileri paylaştı: "Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile de çok güzel çalışmalar yapıyoruz ve gerçekleştireceğimiz iş modeliyle belediyelerimizin uluslararası finansmana erişimi açısından yeni imkanlar sunacak. IFC, belediyelerimize doğrudan finansman sağlarken İLBANK'ımız, garanti ve teknik destek mekanizmalarıyla sürece katkı sağlayacak. Avrupa Yatırım Bankası, yine diğer bir ortağımız. Onlarla da Şehir İklim Finansman Fonu kapsamında kurulacak iş birliği sayesinde İLBANK'ın iklim dostu kentsel altyapı yatırımlarını hazırlama, değerlendirme ve finansmana erişim kapasitesini güçlendirmiş olacağız."

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'320 MİLYON KİLOVATSAAT TEMİZ ENERJİ ÜRETİLECEK'

Asya Kalkınma Bankası ile imzalanan 150 milyon avroluk yenilenebilir enerji projesini de bugün ilk kez kamuoyuyla paylaşıldığını belirten Kurum, "Hatay, Malatya, İstanbul Bağcılar, Tokat, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin'de toplam 186 megawatt gücünde güneş ve rüzgar enerji santrallerinin kurulmasını planlıyoruz. Bu yatırımlarla yaklaşık 320 milyon kilovatsaat temiz enerji üretilecek. Bu çok önemli. Biz niye temiz enerji olsun, elektrifikasyonu yakalayalım diye. İşte bunun için diyoruz. Ne elde edeceğiz? Sadece şu anlattığım proje kapsamında 120 bin ton sera gazı emisyonunun önüne geçilecek ve yaklaşık 150 bin haneye de bu kapsamda elektrik tüketimine karşılık enerji üretilmiş olacak. Tabi çevresel faydanın yaklaşık 6 milyon ağaca eşdeğer olması ve aynı zamanda yaklaşık 800 milyon litre su tasarrufu sağlamasını öngörüyoruz" dedi.

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'KORUNAN HER DAMLA KURAKLIKLA MÜCADELEDE GELECEĞE BIRAKILAN BİR GÜVENCEDİR'

Tüm bu iş birliklerinin çocukların ve gençlerin geleceğine hizmet edeceğini dile getiren Kurum, “Bu rakamların her biri ancak insan hayatına ve tabiata dokunduğu ölçüde anlam kazanır. Meke Gölü'ne ulaşacak su bir ekosistemin yeniden nefesidir. Korunan her damla kuraklıkla mücadelede geleceğe bırakılan bir güvencedir. Üretilen her bir temiz enerji şehirlerimizin ekonomik gücüne ve çevresel kalitesine yapılan yatırımdır. Azaltılan her ton emisyon ise çocuklarımızın yaşayacağı dünyaya karşı taşıdığımız sorumluluğun ifadesidir" diye konuştu.

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'TÜRKİYE 2 YILDA 14 MİLYON İNSANIMIZIN YAŞADIĞI ŞEHİRLERİ AYAĞA KALDIRMIŞTIR'

COP31 Başkanı Kurum, Türkiye'nin yıllara dayanan şehircilik tecrübesini uluslararası ortaklarla güçlendirirken, kendi şehirleri için ürettiği modelleri de başka ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını dile getirdi. Deprem bölgesinde asrın inşa seferberliğiyle inşa edilen iklim dirençli 455 bin konuta vurgu yapan Bakan Kurum, "Türkiye deprem bölgesinde bir başarı hikayesi yazmıştır. 2 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyaya örnek olacak bir çalışmayı 86 milyon vatandaşıyla, yerel yönetimleriyle orada el ele vermiş ve 2 yılda 14 milyon insanımızın yaşadığı şehirleri ayağa kaldırmıştır. Çok zor günler geçirdik ama birbirimize destek olduk. Her bir kardeşim orada elini taşın altına koydu. Beraber mücadele ettik. Beraber üzüldük, beraber ağladık ama işin sonunda hep birlikte o vatandaşımızın gülen yüzünü gördük. Çocuklarımızın geleceğe dair güvenine, mutluluğuna şahitlik ettik. İşte amacımız bu."

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'GELECEĞE İLİŞKİN İRADEMİZİ KOYMAMIZIN ZAMANI GELDİ DE GEÇTİ'

"Artık 5'inci gündeyiz ve COP31'de netice almak istiyoruz, sonuç almak istiyoruz" diyen Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı: "Hep birlikte artık geleceğe ilişkin irademizi koymamızın zamanı geldi de geçti. İstiyoruz ki COP31 sonrasında uyumla ilgili, azaltımla ilgili, finansmanla ilgili 'işin sonunda şu kadar emisyonu azalttık' diyeceğimiz iradeyi hep birlikte ortaya koyalım. Hep birlikte çocuklarımıza, insanımıza güzel bir gelecek bırakalım ve COP31 Başkanlığı olarak arzumuz, Antalya'da uygulamaya dönüşen iş birliklerini finanse edilen projeler ve insanların hayatına ulaşan sonuçlar ortaya koymaktır. Antalya'yı küresel iklim uygulamaları başkenti yapmaktır. Türkiye Dirençli Şehirler Ülke Platformu'nun bu anlayışın güçlü ve kalıcı örneklerinden biri olacağına yürekten inanıyorum. İmzalayacağımız anlaşmaların Türkiye Dirençli Şehirler Ülke Platformu'nun ve SURFF kapsamındaki çalışmalarımızın şehirlerimiz, ülkemiz ve ortak geleceğimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

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'YENİDEN İNŞA SÜREÇLERİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ'

BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ise "Yerinde gördüğüm kadarıyla Hatay'daki yeniden inşa süreçleri beni gerçekten çok etkiledi. Saygıdeğer Bakan Bey; çok kısa bir süre içerisinde elde ettiğiniz başarıları, 400 binden fazla konut inşaatını 2 yıl içerisinde gerçekleştirdiğinizi görüyorum ve tüm yeni kent ajandasının beraberinde prensiplerinizi, ilkelerinizi sahaya yansıttığınızı ve bu kadar sorunun ardından bile hizmetlere erişimi sağladığınızı görebiliyoruz. İşte burada Türkiye'den alınabilecek dersler olduğunu düşünüyorum" dedi.

BAKAN KURUM'A TEŞEKKÜR ETTİ

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COP31 Liderler Zirvesi ile ilgili de konuşan Rossbach, COP31 Başkanı Kurum'a teşekkür ederek, "Dün oldukça başarılı bir gün geçirdik. 12 Kasım tarihi benim için ve şehirler için ikonik bir tarih olarak kayıtlara geçti. Sayın Kurum'a, COP31 Başkanlığı için yine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok kapsamlı ve geniş ve yine anlamlı bir tartışma gerçekleştirildi. Şehirlerin bu rolü çerçevesinde yine aynı zamanda iklimle alakalı sorunların nasıl çözüleceğine dair. Bizler burada yerel aksiyonları, yerel liderlikleri güçlendirmeliyiz ki uygulama tarafını da daha güzel gerçekleştirebilelim" diye konuştu.