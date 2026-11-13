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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç: "Şehirlerin dayanıklılıklarını güçlendirmemiz lazım"

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, iklim krizinin özellikle aşırı yağışlarla birlikte ciddi can ve mal kaybı riskine yol açtığını belirterek, şehirlerin iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç: "Şehirlerin dayanıklılıklarını güçlendirmemiz lazım"

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, iklim krizinin özellikle aşırı yağışlarla birlikte ciddi can ve mal kaybı riskine yol açtığını belirterek, şehirlerin iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında hazırlanan Trabzon Evi’nde yaptığı açıklamada, iklim krizini en çok yaşayan bir ilde belediye başkanı olduğunu belirterek, "Çünkü küresel ısınma sıra dışı yağış iklimini de getirdi. Bu iklim krizi esasında 50 kilogram üstü orta ve şiddetli, şiddetli yağışa ve aşırı şiddetli yağış gibi riske dönüşüyor. Esasında 50 kilogram fazla hasar oluşturmaz ama geçen yıl ve bu yıl bu seviyedeki yağışlar ile beraber ciddi hasarlar oluştu. Bunun tabii ki ciddi bir ekonomik sorunu oluyor. Bunu da ikinci plana atıyoruz ama ciddi bir can kaybı riski oluyor. Bunlarla mücadele etmek gerekiyor. Burada da en önemli mücadele etmenin yolu fosil yakıttan uzaklaşmak, yenilebilir enerji ile yola çıkmak. Biz de bu anlamda projeler geliştiriyoruz" dedi.

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        "Birçok projeyle biz de bu politikaya uygun hareket kabiliyeti geliştirdik"

        Dirençli şehirleri oluşturmak için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Bakan Genç, "21. yüzyıl Türkiye vizyonu olarak Cumhurbaşkanımızın açıkladığı hedef vizyonda şehirlerimiz adına en önemli unsur dirençli şehirler oluşturmak. Buradaki açıklamalar ile de öğrendik ki dünya nüfusunun yarısı şehirlerde yaşıyor. 2050 yılında ise yüzde 70’si şehirlere gelecek. Nüfusun kitlesel olarak şehirlere gelmesi, riskli bölgelere yaklaşmaları anlamına geliyor. O yüzden de şehirlerin dayanıklılıklarını güçlendirmemiz lazım. Bu anlamda da hem çevresel adımları hem ileri biyolojik arıtmaları hem de güneş enerji sistemleri ile beraber kullanmamız lazım. Elektrikli otobüslerimizi alıyoruz, raylı sistemi başlattık. Birçok proje ile biz de bu politikaya uygun hareket kabiliyetli geliştirdik. Onlardan bir tanesi de Murat Kurum Bakanımız başkanlığındaki uluslararası bir finans kuruluşu ile beraber imzaladık. Biz şehrimize dönmek zorunda kalacağız ama zirve bitimine kadar Trabzon Evi ve Trabzon standı olarak da yaptıklarımızı sunma imkanına sahip olduk. Standımızda sıfır atık politikalarımıza uygun çalışmalar, yenilebilir enerji sistemine uygun yaptığımız çalışmalar var" şeklinde konuştu.

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