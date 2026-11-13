D-400 karayolunda COP31 kısıtlamaları kaldırıldı Expo Bulvarı ve Turizm (Kral) Yolu hariç, diğer Antalya il merkezine gidiş-geliş istikameti güzergâhlarında getirilen tüm yasaklamalar kaldırıldı

COP31 kapsamında protokol yolu olarak tahsis edilen D400 Karayolu SerikAntalya istikametindeki tüm kısıtlamalar kaldırılarak yeniden araç trafiğine açıldı.

Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamada, "COP31 kapsamında, 1421 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak trafik tedbirleri doğrultusunda, Kapama 6 noktası (Turizm Yolu ile Expo Bulvarı kesişim kavşağı) ile Expo Bulvarı güzergâhı, yalnızca organizasyon kapsamında COP31 görselleriyle giydirilmiş otobüslerin (shuttle) geçişine açık olacaktır. Belirtilen güzergâh, Expo Bulvarı üzerinde ikametgâhı veya iş yeri bulunan vatandaşlarımızın araçları hariç olmak üzere diğer tüm taşıtların geçişine kapalı olacaktır.

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D400 Karayolu, D650 Burdur Karayolu ve D685 Isparta Karayolu'nda getirilen sınırlandırma ve yasaklar kapsamında; ağır tonajlı araçlar, şehirler arası otobüsler, yolcu taşımacılığı yapan yarım otobüsler, 3 bin 500 kg üzeri yük taşımacılığı yapan kamyonetler, motosikletler, elektrikli motosikletler ve elektrikli bisikletler ile ilgili Expo Bulvarı ve Turizm (Kral) Yolu hariç, diğer Antalya il merkezine gidişgeliş istikameti güzergâhlarında getirilen tüm yasaklamalar, 13.11.2026 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır" denildi.