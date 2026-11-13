İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Sigorta Evi kapsamında "COP31 Küresel Sürdürülebilir Sigortacılık Zirvesi" başladı

Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki Sigorta Evi etkinliğinde BM Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) işbirliğinde düzenlenen "COP31 Küresel Sürdürülebilir Sigortacılık Zirvesi" başladı.

TSB'nin Sigorta Evi etkinliği, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 çerçevesinde devam ediyor.

Ulusal ve uluslararası paydaşları bir araya getiren Sigorta Evi'nde, iklim risklerinin ekonomiye etkileri, afetlere dayanıklı şehirlerin finansmanı, yenilenebilir enerji yatırımları, tarım ve gıda güvenliği ile sigortacılığın bu alanlardaki rolü ele alınıyor.

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Sigorta Evi'nin ilk zirvesi dün tamamlanırken etkinlik kapsamında düzenlenen "COP31 Küresel Sürdürülebilir Sigortacılık Zirvesi" başlıklı ikinci zirve, UNEP FI işbirliğinde bugün başladı.

Zirve, küresel sigorta sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getirerek iklim riskleri, dayanıklılık, koruma açıklarının azaltılması ve sürdürülebilir sigortacılık alanlarında geliştirilebilecek çözüm ve işbirliklerine odaklanıyor.

Paris Anlaşması'nın mimarı ve Avrupa İklim Vakfı Başkanı Laurence Tubiana, burada yaptığı konuşmada, sigorta sektörünün, hükümetleri ve farklı ekonomik aktörleri karşı karşıya oldukları risklerin gerçekliğiyle yüzleştirmede önemli rolü bulunduğunu ifade etti.

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Sigorta sektörünün risklerin gerçekliğine dair sesini yükseltmesi gerektiğini belirten Tubiana, "Bence insanlar gerçekliğe ve geleceğe bakmaktan korkuyorlar. Dolayısıyla mantığınızla, iyi modellemelerinizle ve sağlam verilerinizle desteklenen sesiniz son derece güvenilir." dedi.

Tubiana, risklerin gerçek maruziyetleri yansıtacak şekilde fiyatlandırılmasının ve riski azaltan uyum önlemlerinin tanınmasının gerektiğine işaret ederek, riski azaltanlar için teşvikler bulunması, aynı zamanda risk yaratanların riskinin fiyatlandırılması gerektiğini söyledi. Tubiana, bu yaklaşımın sigortayı birçok konuda teşvik sağlayan bir mekanizmaya dönüştürebileceğini ifade etti.

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Geleceğe bakmak ve geleceğin maliyetine fiyat biçmenin sigorta sektörünün işi olduğunu dile getiren Tubiana, şöyle dedi:

"Sektörünüzün sesini yükseltmesi için tekrar çağrıda bulunuyorum. Zaman içinde riskin nasıl evrileceğine dair gördüğünüz projeksiyonlar ve nereye gittiğimize dair kendi değerlendirmeleriniz konusunda çekingen davranmayın. Çünkü bence insanlar tam da bu ilişki nedeniyle ve sigorta olmadan küresel bir ekonomiye sahip olamayacağımız için sizi dinleyeceklerdir. Dolayısıyla sesiniz, verileriniz ve verdiğiniz sinyaller gerçekten hayati öneme sahip. Camianızın COP'ta söz alıp şunu söylemesini çok isterim, 'Bakın, dayanıklılıktan daha acil meseleler olduğunu düşünebilirsiniz, daha kısa vadeli kalkınma sorunlarına bakmamız gerektiğini düşünebilirsiniz. Ancak riskin gerçekliğini anlamazsanız, kalkınma kapasitenizi ve kendi ülkenizin kalkınma beklentilerini kaybettiğinizi görmezden geliyorsunuz demektir.'"

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- "Doğa insanları koruyan kritik bir altyapıdır"

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi İcra Sekreteri Astrid Schomaker, sigorta sektörünün iklimle ilgili risklerin üstlenilmesinde önemli rol aldığını belirterek, bu süreçte doğaya karşı değil doğayla birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

Sigortacıların Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi'nin uygulanmasına güçlü katkılar sunabileceğini ifade eden Schomaker, sektörün risk ve hasar deneyiminin yanı sıra doğayla ilgili riskler ve doğa temelli dirençlilik alanındaki çalışmalarına dikkati çekti.

Schomaker, sigorta sektörünün risk üstleniciler olarak doğa koruma ve restorasyon sonuçlarını güvence altına alan, doğaya yönelik yatırımlarda finansman riskini azaltan çözümler sunduğunu, sektörün yatırımcı olarak da uzun vadeli sermayeyi doğaya yönlendirdiğini ifade etti.

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Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'ne taraf ülkelerin 2030 yılına yönelik 23 hedef içeren küresel çerçevede kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmek üzere 2 hafta önce Erivan'da bir araya geldiğini belirten Schomaker, bu görüşmelere sigorta ve finans sektörlerinin de katıldığını, seslerini duyurarak, sorumluluk üstlendiklerini dile getirdi.

Schomaker, Erivan'daki görüşmelerden çıkan mesajın, doğanın yalnızca korunabilecek bir şey veya sonradan akla gelen bir detay değil insanları koruyan kritik bir altyapı olduğunu ifade ederek, sağlıklı ekosistemlerin afet risklerini ve etkilerini azalttığını, bozulmuş ekosistemlerin ise bu riskleri artırdığını söyledi.

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Biyoçeşitlilik stratejileri oluşturulurken sigorta sektörünün de süreçte yer alması gerektiğini vurgulayan Schomaker, sağlıklı ekosistemlerin en yüksek risk azaltma potansiyelini sunduğu alanların belirlenmesine ve iklim değişikliği ile biyoçeşitlilik açısından ortak faydalar sağlayacak doğa temelli önlemlere yeterli yatırım yapılmasının desteklenmesine katkı sunulabileceğini dile getirdi.

Schomaker, bunun tek bir şirket için zor görünebileceğini ancak sektörün verilerini ve uzmanlığını ortak bir havuzda toplamasının sağlıklı ekosistemler, iklim değişikliği ve risk azaltma arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasına ve bu doğrultuda harekete geçilmesine yardımcı olacağını ifade etti.

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Schomaker, "İklim için, biyoçeşitlilik için ve aynı zamanda bu gezegendeki tüm insanlar için istikrarlı ve dirençli bir gelecek adına bu zorluğun üstesinden gelmemizi sağlayacak olan şey birlikte çalışmaktır." diye konuştu.

- "Dayanıklılığın geleceğiyle sigortacılığın geleceği birbirinden ayrılmaz hale geliyor"

Kaliforniya Sigorta Departmanı Komiseri Ricardo Lara da Kaliforniya ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın 4 yıl önce dünyanın ilk Sürdürülebilir Sigortacılık Yol Haritası'nı başlattığını belirterek, o dönemde sigorta denetiminin tüketicinin korunması ve finansal istikrarın yanı sıra dayanıklılık, uyum, inovasyon ve uzun vadeli hazırlıklara nasıl katkı sağlayabileceğini keşfetmek üzere yola çıktıklarını söyledi.

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Lara, "Bugün Kaliforniya'nın 4 yıllık yoğun bir çalışmanın ardından dünyanın ilk Sürdürülebilir Sigortacılık Yol Haritası'nı tamamladığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu çalışmayı ilk kez Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentindeki COP toplantısında tanıtmıştık, bugün ise tamamlanmış halini burada, Türkiye'de sunuyoruz." dedi.

Dünyanın en büyük sigorta pazarlarından biri olan ve iklim risklerine en açık bölgeler arasında bulunan Kaliforniya'nın, dayanıklılık, erişilebilirlik ve bulunabilirlik konularındaki sorularla yüzleşmek zorunda kaldığını belirten Lara, Kaliforniya'nın pek çok açıdan giderek küresel ölçek kazanan zorluklar için bir laboratuvar haline geldiğini ifade etti.

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Lara, yol haritasının Kaliforniya'nın risk şeffaflığı, gelecek odaklı denetim, afet istihbaratı, dayanıklılık ve risk azaltımı, koruma açığı analizi ve inovasyon alanlarında uzmanlık geliştirmesine yardımcı olduğunu dile getirerek, bu kapsamdaki çalışmalarını anlattı.

Yol haritasının ortaya çıkardığı ana temanın, değişen risk ortamında bireylerin, işletmelerin ve toplulukların anlamlı finansal korumaya erişmeye devam etmelerinin nasıl sağlanacağı olduğunu söyleyen Lara, "Başka bir deyişle, sigortalanabilirliği nasıl koruruz?" dedi.

Lara, Kaliforniya deneyimini daha geniş bir uluslararası diyaloğa katkı olarak sunduklarını belirterek, bu deneyimin benzer adımlar atılması için ilham vermesini umduklarını dile getirdi. Lara, "Dayanıklılığın geleceğiyle sigortacılığın geleceği giderek birbirinden ayrılmaz hale geliyor." diye konuştu.

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- "İklim hedefleriyle iklim uygulamaları arasında bir köprü olarak sigortacılık"

TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı da iklim değişikliğinin artık uzak bir senaryo olmadığını, insanların nerede yaşadığını, işletmelerin nasıl faaliyet gösterdiğini ve toplumların geleceğe nasıl hazırlandığını değiştirdiğini belirterek, "Sektörümüz için mesele artık sadece hasar tazminatlarını ödemenin ötesine geçiyor. Daha da ötesi, sigorta sektörü kayıpların önlenmesine nasıl yardımcı olabilir, değişen bir çevrede toplumları nasıl dayanıklı ve sigortalanabilir kılabilir? Sigorta Evi'nin ardındaki fikir de tam olarak budur. İklim hedefleriyle iklim uygulamaları arasında bir köprü olarak sigortacılık. Birliğimizin ev sahipliğinde düzenlenen zirvede son 2 gündür bu zorluğu farklı açılardan ele aldık." dedi.

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COP31 Küresel Sürdürülebilir Sigortacılık Zirvesi'ne işaret eden Obalı, uluslararası uygulamalardan öğrenmeye devam ederken Türkiye'nin afet yönetimi, tarım sigortaları ve kamu-özel sektör işbirliği konusundaki deneyimlerinin de faydalı dersler sunduğunu kaydetti.

Obalı, "3 temel önceliği ileriye taşımayı umuyorum. Daha iyi iklim riski bilgisi, önleyici tedbirlere daha güçlü yatırım ve daha kapsayıcı finansal koruma." ifadesini kullandı.