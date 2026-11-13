Alanya'da yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Hollanda uyruklu kişi evinde ölü bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Hollanda uyruklu kişi evinde ölü bulundu.
Hacet Mahallesi'nde ikamet eden Willem Visser'den (59) haber alamayan arkadaşları, evine gitti. Visser'in kapıyı açmaması üzerine arkadaşları durumu polise bildirdi.
Eve çilingir yardımıyla giren polis ekibi, Visser'i salonda hareketsiz buldu.
Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Visser'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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