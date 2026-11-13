COP31'de liderler ayrıldı, 5'inci gün başladı (3)

KURUM: KURUMLARIMIZIN TECRÜBESİNİ SURİYE'NİN İMAR SÜRECİNE AKTARMAYA HAZIRIZ

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen COP31 Zirvesi kapsamında Suriye Arap Cumhuriyeti Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Muhammed Anjarani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan COP31 Başkanı Kurum, "COP31'de Suriye Arap Cumhuriyeti Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Sayın Muhammed Anjarani ile bir araya geldik. Görüşmemizde; konut üretimi, şehir planlaması, altyapı, çevre yönetimi ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi başlıklarında iş birliği imkanlarımızı değerlendirdik. TOKİ, Emlak Konut ve İLBANK başta olmak üzere kurumlarımızın tecrübesini Suriye'nin yeniden imar sürecine aktarmaya hazırız. Dost ve kardeş ülke Suriye ile ilişkilerimizi şehirlerin yeniden inşasından çevrenin korunmasına uzanan güçlü bir iş birliğiyle daha ileri taşımak istiyoruz" mesajını verdi.