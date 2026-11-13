Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri COP31'de liderler ayrıldı, 5'inci gün başladı (3)

        COP31'de liderler ayrıldı, 5'inci gün başladı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:09 Güncelleme:
        COP31'de liderler ayrıldı, 5'inci gün başladı (3)

        KURUM: KURUMLARIMIZIN TECRÜBESİNİ SURİYE'NİN İMAR SÜRECİNE AKTARMAYA HAZIRIZ

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen COP31 Zirvesi kapsamında Suriye Arap Cumhuriyeti Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Muhammed Anjarani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

        Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan COP31 Başkanı Kurum, "COP31'de Suriye Arap Cumhuriyeti Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Sayın Muhammed Anjarani ile bir araya geldik. Görüşmemizde; konut üretimi, şehir planlaması, altyapı, çevre yönetimi ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi başlıklarında iş birliği imkanlarımızı değerlendirdik. TOKİ, Emlak Konut ve İLBANK başta olmak üzere kurumlarımızın tecrübesini Suriye'nin yeniden imar sürecine aktarmaya hazırız. Dost ve kardeş ülke Suriye ile ilişkilerimizi şehirlerin yeniden inşasından çevrenin korunmasına uzanan güçlü bir iş birliğiyle daha ileri taşımak istiyoruz" mesajını verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Şef mutfağı sözlüğü
        Şef mutfağı sözlüğü
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye'nin üretim altyapısının dönüşümüne 25...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye'nin üretim altyapısının dönüşümüne 25...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Runq...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Runq...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre...
        Çin ile çevre ve iklim değişikliği alanlarında iş birliği zaptı
        Çin ile çevre ve iklim değişikliği alanlarında iş birliği zaptı
        Anadolu Oyuncak Müzesi'nde çocuklar keşfediyor, büyükler geçmişe yolculuk y...
        Anadolu Oyuncak Müzesi'nde çocuklar keşfediyor, büyükler geçmişe yolculuk y...
        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğrencileri çevre bilinciyle yetiştiriyor
        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğrencileri çevre bilinciyle yetiştiriyor