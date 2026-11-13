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        Anadolu Oyuncak Müzesi'nde çocuklar keşfediyor, büyükler geçmişe yolculuk yapıyor

        Kepez Belediyesi bünyesinde hizmet veren Anadolu Oyuncak Müzesi'nde çocuklar anne ve babalarının çocukluk yıllarında oynadığı oyuncakları keşfederken, yetişkinler ise geçmişe yolculuk yaparak çocukluk hatıralarını tazeliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:53 Güncelleme:
        Anadolu Oyuncak Müzesi'nde çocuklar keşfediyor, büyükler geçmişe yolculuk yapıyor

        Kepez Belediyesi bünyesinde hizmet veren Anadolu Oyuncak Müzesi'nde çocuklar anne ve babalarının çocukluk yıllarında oynadığı oyuncakları keşfederken, yetişkinler ise geçmişe yolculuk yaparak çocukluk hatıralarını tazeliyor.

        Dokumapark'ta faaliyet gösteren Anadolu Oyuncak Müzesi, çocukların ve yetişkinlerin ortak buluşma noktası oldu. Özellikle hafta sonları ziyaretçi yoğunluğunun arttığı müze, her yaştan ziyaretçiye geçmişle bugün arasında keyifli bir yolculuk sunuyor. Çocuklar geçmişin oyuncaklarını keşfederken, yetişkinler de çocukluk hatıralarını yeniden yaşıyor. 15 farklı temaya sahip 15 salonda yaklaşık 15 bin oyuncağın sergilendiği Anadolu Oyuncak Müzesi, zengin koleksiyonuyla ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor. Kara tahtalı okul sınıfından masal odasına, esnaf sokağından Kaleiçi Sokağı'na, arabalardan bebeklere kadar pek çok farklı oyuncağın yer aldığı müze, çocukların geçmiş dönemlerin oyun kültürünü tanımasına imkan sağlıyor.

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        Müze gezisi atölyelerle renkleniyor

        Anadolu Oyuncak Müzesi, yalnızca sergilenen oyuncaklarla değil, çocuklara yönelik düzenlenen eğitici ve eğlendirici atölye çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Müze gezisinin ardından atölyelerde bir araya gelen çocuklar, yaşıtlarıyla birlikte üretmenin ve yeni beceriler kazanmanın keyfini yaşıyor. Çocukların elgöz koordinasyonlarını geliştirmelerine, yeteneklerini keşfetmelerine ve sosyal becerilerini güçlendirmelerine katkı sağlayan atölye çalışmaları, müze ziyaretini daha verimli ve eğlenceli hale getiriyor. İletişim kurma, paylaşma ve birlikte üretme fırsatı bulan minikler, sanatsal faaliyetlerle keyifli vakit geçiriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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