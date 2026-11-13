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        Kepez Belediyesi'nde kent yaşamına 86 kilometrelik kaldırım hamlesi

        Kepez Belediyesi, Mesut Kocagöz'ün göreve geldiği günden bu yana ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yaya güvenliğini artırmak amacıyla 86 kilometrelik kaldırım yapımı ve yenileme çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Kepez Belediyesi'nde kent yaşamına 86 kilometrelik kaldırım hamlesi

        Kepez Belediyesi, Mesut Kocagöz'ün göreve geldiği günden bu yana ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yaya güvenliğini artırmak amacıyla 86 kilometrelik kaldırım yapımı ve yenileme çalışması gerçekleştirdi.

        Kepez Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve kent yaşamının kalitesini yükseltmek amacıyla yol yapım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün göreve geldiği günden bugüne kadar ilçenin farklı mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 86 kilometre kaldırım yapımı ve yenileme çalışması tamamlandı. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç duyulan mahallelerde yeni kaldırım yapımı gerçekleştirirken kullanım ömrünü tamamlamış, deforme olmuş ve yaya ulaşımını zorlaştıran kaldırımları da yeniliyor. Çalışmalarla birlikte vatandaşların günlük yaşamda karşılaştığı yaya ulaşımına ilişkin sorunların giderilmesi, daha güvenli ve konforlu yürüyüş alanlarının oluşturulması hedefleniyor. Yol yapımından kaldırım düzenlemesine kadar ulaşımın bütününü ele alan Kepez Belediyesi, araç trafiğinin yanı sıra yayaların ihtiyaçlarını da gözeten bir hizmet anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor. Mesut Kocagöz'ün göreve başlamasıyla birlikte hız kazanan altyapı ve üstyapı hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen 86 kilometrelik kaldırım çalışması, Kepez'in daha düzenli, güvenli ve yaşanabilir bir kent olması yolunda atılan adımlar arasında yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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