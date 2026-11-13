Bakan Kurum: "Meke Gölü'ne 1,2 milyar litre suyun kazandırılmasını hedefliyoruz" "Bu miktar yaklaşık 480 bin olimpik yüzme havuzunun doldurabileceği büyüklük anlamına geliyor"

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Meke Gölü'ne 1,2 milyar litre suyun kazandırılmasını hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında COP31 Türkiye Platformu duyurusu ve uluslararası kuruluşlarla imza töreni gerçekleştirildi. Programın açılışında konuşan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün burada yerel yönetimler iklim değişikliğiyle mücadelede etkilerini en fazla hisseden kurumlar. Balıkesir, depremle mücadele etti. Maddi tarihli kültürel değerlerini korumaya çalışıyoruz. Trabzon'da seller oldu, sellerle mücadele ettiler. İzmir hem depremle hem de körfeziyle mücadele etmek zorunda kaldı. Antalya'da tarihinin en büyük yangınları yaşandı. Burada 2021 yılında Cumhuriyet tarihimizin en büyük yangını yaşandı. Yine Hatay, Gaziantep asrın felaketini, 6 Şubat depreminin acılarını yaşamış bir şehir. Konya Dünya Belediyeler Birliği Başkanı, o da kuraklıkla mücadele etmiş. Yeraltı su seviyesi çekildi ve şehirlere su vermek için bazen yeni kaynaklar bularak bu mücadeleyi ortaya koyuyor. Edirne, yine aşırı yağışlarla seller altında kaldı. Yani yerel yönetimlerimiz aslında bu işin etkilerini doğrudan yaşayan kurumlar. Antalya'dan dünyaya ve insanlığa bir çağrı yapmak üzere yola çıktık. Hepimiz, küresel hedeflerle yerel ihtiyaçları, finansmanla projeyi aynı istikamette buluşturmak için adil bir dünyayı gelecek kuşaklara, gençlerimize, çocuklarımıza armağan etmek istiyoruz" dedi.

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"Dirençli şehirler meselesini kalkınma politikalarımızın merkezinde görüyoruz"

İklim değişikliğinin şehirler üzerindeki etkilerine ve dirençli şehirlerin önemine değinen Bakan Kurum, "İklim değişikliğinin etkilerini en görünür hale geldiği yerlerin başında şehirlerimiz geliyor. Enerji, ulaşım, altyapı riski ve hızlı kentleşme şehirlerimizin gelecek planlamasında aynı bütünün parçaları haline geliyor. Bu sebeple dirençli şehirler meselesini kalkınma politikalarımızın merkezinde görüyoruz. Bu anlayış doğrultusunda sürdürülebilir kentsel dirençlilik finansman maliyeti ve bu maliyeti karşılayacak aslında faaliyeti, yani icraatı gerçekleştirdiğimiz SURFF (Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansman Faaliyeti). Bu kapsamda Türkiye Dirençli Şehirler ülke platformunu hazırladı ve bunu da bugün burada duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" şeklinde konuştu.

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"Meke Gölü'ne 1,2 milyar litre suyun kazandırılmasını hedefliyoruz"

Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tabii burada üç ana bileşeni de bu anlayışın uluslararası ölçekte gelişmesine hizmet etmek üzere ortaya koyduk. Bunun için Dünya Bankası'yla Yeşil ve Geleceği Şehirler Projesi kapsamında 191 milyon avroluk alt kredi anlaşması imzalıyoruz. Ne yapacağız peki? Bu çerçevede aslında yerel yönetimlerimizle birlikte çok önemli projeleri hayata geçireceğiz. Örneğin Konya Meke Göl. Dünyanın nazar boncuğu. Bu proje kapsamında her 1,2 milyar litre suyun göle kazandırılmasını hedefliyoruz. Dünyanın nazar boncuğu yeniden ışıldasın, tüm dünyaya ilham kaynağı olsun. Bu miktar yaklaşık 480 bin olimpik yüzme havuzunun doldurabileceği büyüklük anlamına geliyor. Beyşehir Gölü'nde yine yaklaşık 5 bin hanenin günlük yaşamından kaynaklanan atık sular arıtılarak, yılda 712 milyon litre su güvenli bir biçimde tabiata kazandırılacak. Yine bu anlamda birçok çalışmalar yapıyoruz. Dünya Bankası'yla yaklaşık 700 milyon avro büyüklüğünde su güvenliği ve verimliliği projesi kapsamında içme suyu şebekelerindeki kaçakların azaltılmasını, kanalizasyon yağmur suyu ve yine atık su arıtma yatırımlarının geliştirilmesini planlıyoruz. IBC; onlarla da çok güzel çalışmalar yapıyoruz ve gerçekleştireceğimiz iş modeliyle belediyelerimizin uluslararası finansmana erişme açısından yeni imkanlar sunacak. IBC belediyelerimize doğrudan finansman sağlarken, İGBAN İl Bankımız garanti ve teknik destek mekanizmalarıyla sürece katkı sağlayacak. Ve yine bu anlamda Avrupa Yatırım Bankası yine diğer bir ortağımız. Onlarla da şehir iklim finansman kapsamında kurulacak işbirliği sayesinde İl Bank'ın iklim dostu kentsel altyapı yatırımlarını hazırlama, değerlendirme ve finansmana erişim kapasitesini güçlendirmiş olacağız."

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Yenilenebilir enerji yatırımlarına da değinen Bakan Kurum, farklı illerde kurulması planlanan güneş ve rüzgar enerji santrallerine ilişkin rakamları paylaşarak şöyle konuştu:

"Asya Kalkınma Bankamız ile 150 milyon avroluk yenilebilir enerji projesini de bugün kamuoyuyla paylaşıyoruz. Hatay, Malatya, İstanbul Bağcılar, Tokat, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin'de toplam 186 megawatt gücünde güneş ve rüzgar enerji santrallerinin kurulmasını planlıyoruz. Bu yatırımlarla yaklaşık 320 milyon kilowatt saat temiz enerji üretilecek. Bu çok önemli. Niye diyoruz biz; temiz enerji olsun, elektrifikasyonu yakalayalım. İşte bunun için diyoruz. Ne elde edeceğiz? Sadece şu anlattığım proje kapsamında 120 bin ton sera gazı emisyonunun önüne geçilecek ve yaklaşık 150 bin haneye de elektrik tüketimine karşılık enerji üretilmiş olacak. Tabii çevresel faydanın yaklaşık 6 milyon ağaca eş değer olması ve aynı zamanda yaklaşık 800 milyon litre su tasarrufu sağlamasını öngörüyoruz. Bu rakamların her biri ancak insan hayatına ve tabiata dokunduğu ölçüde anlam kazanır. Meke Gölü'ne ulaşacak su, bir ekosisteminin yeniden nefesidir. Korunan her damla, kuraklıkla mücadelede geleceğe bırakılan bir güvencedir. Üretilen her bir temiz enerji, şehirlerimizin ekonomik gücüne ve çevresel kalitesine yapılan yatırımdır. Azaltılan her ton emisyon ise çocuklarımızın yaşayacağı dünyaya karşı taşıdığımız sorumluluğun ifadesidir. Türkiye'nin yıllara dayanan şehircilik tecrübesini uluslararası ortaklarla güçlendirirken, kendi şehirlerimiz için ürettiğimiz modelleri başka ülkelerle de paylaşmayı önemsiyoruz."

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"Türkiye deprem bölgesinde bir başarı hikayesi yazmıştır"

Bakan Kurum, "Türkiye deprem bölgesinde bir başarı hikayesi yazmıştır. İki yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyaya örnek olacak bir çalışmayı 86 milyon vatandaşıyla, yerel yönetimleriyle, orada el ele vermiş ve iki yılda 14 milyon insanımızın yaşadığı şehirleri ayağa kaldırmıştır. Çok zor günler geçirdik. Ama birbirimize destek olduk. Her bir kardeşim orada elini taşın altına koydu. Beraber mücadele ettik, beraber üzüldük, beraber ağladık ama sonunda hep birlikte o vatandaşımızın gülen yüzünü gördük. Çocuklarımızın geleceğe dair güvenine, mutluluğuna şahitlik ettik. İşte amacımız bu" ifadelerini kullandı.

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COP31'den netice almak istediklerini belirten Bakan Kurum, "Artık beşinci gündeyiz ve COP31'den netice almak istiyoruz. Sonuç almak istiyoruz. Hep birlikte artık geleceğe ilişkin irademizi koymamızın zamanı geldi ve geçti. Ve istiyoruz ki COP31 sonrasında uyumla ilgili, azaltımla ilgili, finansmanla ilgili ve işin sonunda şu kadar emisyonu azalttık diyeceğimiz iradeyi hep birlikte ortaya koyalım. Hep birlikte çocuklarımıza, insanımıza güzel bir gelecek bırakalım. Ve COP31 Başkanlığı olarak arzumuz Antalya'da uygulamaya dönüşen işbirlikleriyle finansa edilen projeler ve insanların hayatına ulaşan sonuçlar ortaya koymaktır. Antalya'yı küresel iklim uygulamaları başkenti yapmaktır. Türkiye Dirençli Şehirler Ülke Platformu'nun bu anlayışın güçlü ve kalıcı örneklerinden biri olacağına yürekten inanıyorum" dedi.