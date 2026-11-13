İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Runqiu ile görüştü

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu ile görüştü.

Kurum, sosyal medya hesabından, COP31 Zirvesi kapsamında Huang Runqiu ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, Çevre ve İklim Değişikliği Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzalayarak Türkiye ile Çin arasındaki çevre ve iklim işbirliğinde yeni bir adım attık. Küresel iklim hedeflerine ulaşmak için ülkelerin bilgi, teknoloji ve tecrübelerini ortak bir zeminde buluşturması büyük önem taşıyor. Çin'in yenilenebilir enerji ve temiz teknolojiler alanındaki tecrübesinin küresel iklim hedeflerine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Antalya'da kurduğumuz güçlü ortaklıkları, somut adımlarla büyüterek daha temiz, daha dirençli ve sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacağız."