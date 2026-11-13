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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Bayraktar, "Dünya Nükleer Günleri" etkinliğinde konuştu:

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Bayraktar, "Dünya Nükleer Günleri" etkinliğinde konuştu:

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gelecek birkaç hafta içinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) ilk reaktörün fiziksel başlatmasını gerçekleştireceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:28 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Bayraktar, "Dünya Nükleer Günleri" etkinliğinde konuştu:

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gelecek birkaç hafta içinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) ilk reaktörün fiziksel başlatmasını gerçekleştireceklerini bildirdi.

        Bayraktar, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un düzenlediği "Dünya Nükleer Günleri" etkinliğinin "İş Günü" programının açılışında konuştu.

        Türkiye'nin küresel ısınmayı sınırlamak için COP31'de iklim değişikliğiyle mücadelede hedeflerin eyleme dönüşmesine büyük önem verdiğini dile getiren Bayraktar, Türkiye'nin uluslararası topluma bir diğer önerisinin ise ekonomilerin elektrikleştirilmesi olduğunu söyledi.

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        Bayraktar, "2035'e kadar ekonomilerimizde yüzde 35 elektrifikasyon hedefimiz var. Bunun iddialı ve zor bir hedef olduğunu biliyorum, ama bunu yapmamız gerekiyor. Bunu başarmak için de nükleer enerjiye ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

        Nükleer enerji olmadan dünyanın yüzyıl ortasına kadar karbon nötr olma hedefine ulaşamayacağını ifade eden Bayraktar, "Bu nedenle nükleer enerji bu süreçte bizim için vazgeçilmez. Bu yüzden Türkiye'de nükleer elektrik üretim programımızı geliştirmeye başladık, Rusya Federasyonu ile hükümetler arası anlaşmalar imzaladık ve 2010'da Rosatom ile çalışmaya başladık." diye konuştu.

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        Bayraktar, Akkuyu NGS'deki ilk reaktöre ilişkin, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde Türkiye'nin ilk nükleer güç reaktörünün fiziksel başlatmasını Akkuyu'da gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

        - 2050 için en az 20 gigavat nükleer kapasite hedefi

        Türkiye'nin nükleer enerji kurulu güç hedefine de değinen Bayraktar, "Türkiye'de 2040'ta toplam 10 gigavat, 2050'de ise en az 20 gigavat nükleer enerji kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

        Bayraktar, bu hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan üç konuya dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Birincisi, yetkin ve donanımlı insan kaynağına ihtiyacımız var. Rosatom ile geliştirdiğimiz projelerde Türkiye'de insan kaynağını geliştirmeye odaklanıyoruz. İkincisi, ciddi miktarda yatırıma ihtiyacımız var. Bu projeyi hayata geçirmek için önemli miktarda sermaye çekmemiz gerekiyor. Üçüncüsü ve en önemlisi, tüm bu nükleer güç santrali projelerini hayata geçirmek için siyasi irade, liderlik ve kararlılık belirleyici. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderlik ve projeye gösterdikleri bağlılık sayesinde bu proje hayata geçti ve yaklaşık 70 yıllık hayalimiz gerçeğe dönüştü. İlk reaktörü devreye alacağımıza ve Akkuyu'daki nükleer güç santralimizde ilk elektriği üreteceğimize inanıyorum. Bu çalışmalar Sinop'ta ve Trakya'daki projelerle de devam edecek. Küçük modüler reaktörleri de enerji karmamıza dahil edeceğiz."

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        - "Nükleer enerji gelecek 20-30 yılda küresel sisteminin gelişimine yön verecek"

        Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev de Akkuyu NGS'nin nükleer enerjinin yakın tarihindeki en dikkat çekici projelerden olduğunu söyledi.

        Nükleer enerjinin gelecek 20-30 yılda küresel enerji sisteminin gelişimine yön vereceğini aktaran Likhachev, bu süreçte kesintisiz ve istikrarlı elektrik üretiminin yanı sıra enerji sektörünün tamamını kapsayan bir teknolojik dönüşüm öngördüklerini ifade etti.

        Likhachev, dördüncü nesil nükleer teknolojiler, doğal güvenlik düzeyine ulaşılması, nükleer yakıt döngüsünün kapatılması, enerji depolama sistemleri ve yapay zekadan etkin biçimde yararlanan akıllı enerji sistemlerinin yakın dönemde tartışmaların odağında olacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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