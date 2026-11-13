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        Bakan Bolat: Hedefimiz katma değeri yüksek bir ekonomi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Bakan Bolat: Hedefimiz katma değeri yüksek bir ekonomi (2)

        ‘TÜRKİYE OLARAK, YEŞİL DÖNÜŞÜMDE EDİNDİĞİMİZ TECRÜBELERİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ’

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, COP31 kapsamında düzenlenen, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İklim, İnovasyon, Yeşil Ekonomi ve Ticaret Ortaklığı (CIGET) Birinci Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ile Antalya Bakanlar Bildirisi imzalandı.

        Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Bolat, 30 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilen 13. TDT Zirvesi ile TDT Dönem Başkanlığı'nı Türkiye'nin devraldığını hatırlattı. İnsan faaliyetlerinin sonucu olarak giderek daha görünür hale gelen iklim krizinin etkileriyle mücadele etmenin dayanışma ve ortak çaba gerektirdiğini vurgulayan Bakan Bolat, hiçbir ülkenin tek başına hareket ederek bu mücadelede kalıcı sonuçlar elde edemeyeceğini söyledi.

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        KAĞITSIZ TİCARET VE E-FATURA

        Bakan Bolat, şöyle konuştu:

        “Bu doğrultuda, Türk Dünyası 2040 Vizyonu ve Türk Yeşil Vizyonu; yenilenebilir enerji, temiz teknolojiler, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki ortak önceliklerimizi ortaya koyan güçlü bir çerçeve sunmaktadır. Bu vizyonu kurumsal iş birliğine dönüştürmek amacıyla, 2024 yılında Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen COP29 sırasında İklim, İnovasyon, Yeşil Ekonomi ve Ticaret Ortaklığı'nı kurduk. Ortaklığımızı iklim dostu politikalar, inovasyon, yeşil ekonomi ve sürdürülebilir ticaret olmak üzere dört temel sütun üzerine inşa ettik. Küresel ticaret, giderek artan oranda yeşil dönüşümün şekillendirdiği yeni kurallara tabi olmaktadır. Sınırda karbon düzenleme önlemleri, eko-tasarım gereklilikleri ve sürdürülebilirlik standartları, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız için önemli bir uyum sürecini beraberinde getirmektedir. Bu nedenle Türk Devletleri olarak karbon emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması, ürün karbon ayak izlerinin hesaplanması, yeşil sertifikasyon ve dijital izlenebilirlik konularında iş birliğimizi güçlendirmemiz büyük önem taşımaktadır. Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması (DEPA) kapsamında kurulacak kağıtsız ticaret ve e-fatura altyapısı da yeşil ticarette dijital izlenebilirlik için güçlü bir zemin sağlayacaktır. Kurallara dayalı ve öngörülebilir bir ticaret sisteminin yeşil dönüşümdeki destekleyici rolünü dikkate alarak birlikte hareket etmek her zamankinden daha önemlidir."

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        'ÜLKELERİMİZİN TECRÜBELERİNDEN YARARLANMAK İSTİYORUZ'

        Yeşil finansman ve yatırım iş birliğine dikkati çeken Bakan Bolat, şunları söyledi:

        “Aynı zamanda yeşil dönüşüm, Türk dünyası için ortak bir fırsat sunmaktadır ve bu potansiyeli hayata geçirmede finansman ve yatırım alanındaki iş birliğimiz kilit rol oynamaktadır. Ülkelerimizin yeşil geçiş süreçlerinde karşılaştığı en temel zorluklardan biri uygun maliyetli, uzun vadeli finansmana erişimdir. 2024 yılında Türk Devletleri Yeşil Finans Konseyi'nin kurulmasına ilişkin Mutabakat Zaptı'nın imzalanması ve konseyin o tarihten bu yana düzenli olarak toplanması bu bağlamda önemli bir adımdır. Bakanlığımız koordinasyonunda 'Türk Ekonomileri Raporu 2025: Yeşil Ekonomiye Geçiş', ekim ayında Lefkoşa'da Türk Akademisi ve TDT'nin eş güdümünde düzenlenen bir etkinlikte tanıtılmıştır. Rapor, ülkelerimizin yeşil geçişinin mevcut durumunu, finansman ihtiyaçlarını, rekabet güçlerini ve ortak fırsatları ortaya koymakta olup, İklim, İnovasyon, Yeşil Ekonomi ve Ticaret Ortaklığı şemsiyesi altındaki çalışmalarımıza rehberlik edecektir. Önümüzdeki dönemde, Dünya Bankası Grubu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, uluslararası iklim fonları ve özel yatırımcıların kaynaklarına erişimimizi güçlendirecek şekilde yeşil finansman iş birliğimizi genişletmeliyiz. Türk Yatırım Fonu da bu bakımdan önemli bir araç olacaktır. Türk Devletlerinin ilk ortak finansal kurumu olan Türk Yatırım Fonu yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve yeşil ekonomi gibi alanlardaki ortak projeleri destekleyecektir. Türk dünyasının yenilenebilir enerji ve kritik ham maddeler potansiyeli, sınır ötesi yatırımlar için önemli fırsatlar sunmaktadır. Türkiye olarak, yeşil dönüşümde edindiğimiz tecrübeleri paylaşmaya hazırız; aynı şekilde ülkelerimizin enerji, kritik ham maddeler, iklime uyum ve bağlantısallık alanlarındaki tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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