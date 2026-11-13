İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye'nin üretim altyapısının dönüşümüne 250 milyon dolarlık finansman

YİĞİTHAN YILDIZ - İklim Yatırım Fonları (CIF) İcra Kurulu Başkanı Tariye Gbadegesin, Türkiye'nin sanayide yeşil dönüşümünü desteklemek amacıyla Sanayide Karbonsuzlaşma Programı kapsamında sağlanan 250 milyon dolarlık finansmanın, ülkenin üretim altyapısının dönüşümüne ve yeşil istihdamın artırılmasına katkı sunacağını belirtti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da bulunan Gbadegesin, AA muhabirine, CIF'in yaklaşık 15 yıldır Türkiye ile işbirliği yürüttüğünü, ilk dönemde yenilenebilir enerji yatırımlarının yaygınlaştırılması için Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Bu kapsamda Türk finans kuruluşlarına sağlanan uygun koşullu kaynakların küçük ve orta ölçekli işletmelerin yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek için kullanıldığını belirten Gbadegesin, sonraki süreçte Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile kapasite geliştirme çalışmalarına da destek verdiklerini ifade etti.

Gbadegesin, Sanayide Karbonsuzlaşma Programı'nın 2020'de oluşturulduğunu, birkaç yıl önce programa 1,75 milyar dolarlık kaynak ayrıldığını ve öncelikli olarak desteklenecek 7 ülkenin belirlendiğini dile getirdi.

Türkiye'nin sunduğu proje teklifinin kısa süre önce onaylandığını bildiren Gbadegesin, sağlanan 250 milyon dolarlık finansmanın uzun vadeli krediler ve hibeler yoluyla sanayide yeşil dönüşüm yatırımlarını destekleyeceğini anlattı.

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- Türkiye'nin sanayi üretiminde yeşil dönüşüme destek

Finansmanın Türkiye'nin sanayi altyapısını yeşil üretim ilkeleri doğrultusunda dönüştürmesine imkan sağlayacağını vurgulayan Gbadegesin, şöyle konuştu:

"Bu finansman sayesinde Türkiye, Dünya Bankası ve özel sektörle birlikte sanayi altyapısının yeşil ilkeler doğrultusunda dönüşümünü destekleyebilecek. Program, Türkiye'nin sanayi sektörünün yeşil gübre, yeşil çelik ve yeşil alüminyum üretimine yönelmesine katkı sağlayacak. Bu dönüşüm, Türkiye'nin yeşil istihdam oluşturması ve Avrupa ile dünyanın geri kalanı için önemli bir sanayi üretim merkezi olmayı sürdürmesi açısından kritik bir yol haritası sunuyor."

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- Sanayide karbonsuzlaşma ekonomik büyüme ve istihdamı destekleyecek

Sanayide karbonsuzlaşma sürecinin ekonomik büyüme ve rekabet gücüyle birlikte yürütülebileceğine işaret eden Gbadegesin, program kapsamında yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasının, yeni teknolojilerin devreye alınmasının ve üretim kapasitesinin genişletilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Gbadegesin, yeşil üretim ilkelerine dayalı yeni teknolojiler ve elektrolizörlerin kullanımının da bu dönüşümün önemli parçaları arasında yer aldığını anlattı.

Sanayide karbonsuzlaşmanın yeni istihdam olanakları oluşturabileceğine dikkati çeken Gbadegesin, "Bunun yanı sıra üretim kapasitesini artıracak, dolayısıyla yeni istihdam olanakları ve ekonomik büyüme sağlayacak. Sanayide Karbonsuzlaşma Programı'nı tüm ülkeler açısından güçlü kılan unsur da iklim hedefleriyle sanayi üzerinden ekonomik kalkınma ve büyümeyi bir araya getirebilmesi." ifadelerini kullandı.

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- Türkiye'nin COP31 başkanlığına övgü

Türkiye'nin COP31 başkanlığının sanayide yeşil dönüşüm konusundaki küresel işbirliğini güçlendirmek için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Gbadegesin, Türkiye'nin bu süreçte sanayinin iklim hedeflerindeki rolünü daha güçlü biçimde gündeme taşıyabileceğini kaydetti.

Gbadegesin, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirperverlikleri dolayısıyla Türk halkına teşekkür etti.

Sanayinin emisyon azaltımının en zor olduğu sektörlerden biri olduğuna dikkati çeken Gbadegesin, bu alanda sağlanacak ilerlemenin küresel ısınmayla mücadele açısından önemli sonuçlar doğuracağını belirterek, "Bu sektörde başarılı olabilirsek emisyonları azaltma ve küresel ısınmayı sınırlandırma hedefi doğrultusunda ilerleme konusunda önemli bir fırsat yakalayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.