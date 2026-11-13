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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - İLBANK ile Avrupa Yatırım Bankasından sürdürülebilir belediye projelerinde işbirliği

        İller Bankası (İLBANK) ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Türkiye'de düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dayanıklı belediye projelerinin geliştirilmesi için anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:50 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - İLBANK ile Avrupa Yatırım Bankasından sürdürülebilir belediye projelerinde işbirliği

        İller Bankası (İLBANK) ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Türkiye'de düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dayanıklı belediye projelerinin geliştirilmesi için anlaştı.

        AYB'den yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AYB ile İLBANK arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

        Anlaşmayla AYB, İLBANK'a sürdürülebilir kentsel projelerin belirlenmesi, geliştirilmesi ve ölçeklerinin büyütülmesi konusunda teknik destek sağlayacak.

        AYB, düşük karbonlu ve iklime dayanıklı yatırımların belirlenmesi konusunda İLBANK'a danışmanlık yapacak.

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        İşbirliğiyle İLBANK'ın iklim odaklı belediye yatırımlarını değerlendirme ve finanse etme kapasitesi güçlendirilecek.

        Destek, Almanya ve Lüksemburg hükümetlerince finanse edilen Şehir İklim Finansmanı Açığı Fonu kapsamında sağlanacak.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan, "AYB ile imzalanan işbirliği anlaşması, kentsel iklim finansmanı alanındaki kurumsal kapasitemizi güçlendirmek, yeşil yatırım araçlarını çeşitlendirmek ve hem düşük karbonlu hem de iklim değişikliğine dayanıklı belediye yatırımlarından oluşan güçlü bir proje portföyü geliştirmek açısından önemli bir fırsat sunuyor." ifadesini kullandı.

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        İşbirliği kapsamında sağlanacak teknik destekle, proje geliştirme ve değerlendirme süreçlerinin yanı sıra finansman modelleri ve kurumsal uygulamalar konusundaki kapasitelerini daha da geliştirmeyi hedeflediklerine işaret eden Karahan, "İLBANK’ın iklim odaklı yatırımları geliştirerek finansmana hazırlanmasındaki öncü rolünü daha da ileri taşımayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        AYB Başkan Yardımcısı Ambroise Fayolle de işbirliğinin Türkiye'de enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliğine dayanıklılık alanlarında finansmana uygun projeler geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

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