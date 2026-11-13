''COP31, Türkiye'nin bilim ve sürdürülebilirlik vizyonu için tarihi bir fırsat''

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Kurucu Başkanı Dr. Levent Uysal, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi’nin önemine dikkat çekerek, 'COP31’in Türkiye’nin bilim ve sürdürülebilirlik vizyonu için tarihi bir fırsat olduğunu belirtti.

Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), dünya liderlerini, bilim insanlarını ve uluslararası kuruluşları küresel iklim hedefleri doğrultusunda bir araya getiriyor. MHP Mersin Milletvekili ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Kurucu Başkanı Dr. Levent Uysal, Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapmasının ülkenin uluslararası konumunu güçlendirdiğini ve sürdürülebilir kalkınma vizyonuna önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

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''Türkiye’nin COP31 ev sahipliği tarihi bir fırsat''

Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede bilim, teknoloji ve sürdürülebilir kalkınmayı merkeze alan bir yaklaşım benimsediğini vurgulayan Uysal, üniversitelerin bu süreçte önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade etti.

Levent Uysal, üniversitenin resmî COP31 platformunda yayımlanan açıklamasında, "Güzel ülkemiz Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapması, ülkemizin uluslararası alandaki güçlü konumunu, bilimsel ve teknolojik kapasitesini, sürdürülebilir kalkınma vizyonunu dünyayla buluşturmak açısından tarihi bir fırsattır" ifadelerini kullandı. İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca çevresel değil, ekonomik ve teknolojik bir dönüşüm olduğunu belirten Uysal, temiz enerji, kaynak verimliliği ve yeşil teknolojilerin geleceğin dünyasında belirleyici rol oynayacağına dikkat çekti.

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COP31’e dört projeyle katkı

Üniversite, COP31 kapsamında kabul edildiğini duyurduğu dört projeyle sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını uluslararası platforma taşıyor. Üniversitenin projeleri arasında kadın kooperatiflerinin yeşil ve dijital dönüşümü, iklim değişikliğiyle mücadelede açık yapay zekâ uygulamaları, atık alglerden sürdürülebilir biyomalzeme geliştirilmesi ve gençlerin yerel iklim eylemlerine katılımını artırmaya yönelik çalışmalar bulunuyor.

Bilimsel araştırmaların toplumsal faydaya dönüşmesinin önemini vurgulayan Levent Uysal, üniversitenin sürdürülebilirlik, yenilikçi teknolojiler ve uluslararası akademik iş birlikleriyle Türkiye’nin yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

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Türkiye’nin COP31 ev sahipliğinin küresel iklim diplomasisi açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Uysal, üniversitelerin bilgi üreten, çözüm geliştiren ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakılmasına öncülük eden kurumlar olması gerektiğini vurguladı.