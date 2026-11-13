İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, "İklim Uygulama Köprüsü: Taahhütten Uygulamaya" programında konuştu:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Liderlik, sorumluluğu önce üstlenmekle anlam kazanır. Türkiye olarak BRIDGE'in ilk çalışmalarına maddi tutarlarla destek sağlayacağız. UNDP ile imzalayacağımız niyet belgesi de bu iradenin somut ifadesi olacaktır." dedi.

Bakan Kurum, COP31 Alanı'ndaki Likya Salonu'nda düzenlenen "İklim Uygulama Köprüsü: Taahhütten Uygulamaya" programında yaptığı konuşmada, farklı ortamlardan, farklı ekonomik yapılardan ve farklı önceliklerden gelen liderlerin Antalya'da ortak bir gelecek tasavvurunda bulunmasının, COP31'in siyasi gücünü daha da artırdığını belirtti.

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Zirvede buluşan bu güçlü iradenin, müzakere masalarına cesaret, uygulama gündemlerine ise yeni bir hareket alanı kazandırdığını vurgulayan Kurum, "Türkiye olarak COP31 Başkanlığını üstlenirken hedefimizi açık bir biçimde ortaya koyduk. İklim eylemini taahhütten uygulamaya, fikirden yatırıma, karardan sonuçlara taşımak. Bu başkanlığı devraldığımız ilk günden beri, tarafları aynı masa etrafında buluşturmayı, farklı görüşler arasında ortak zemin kurmayı ve sonuç üretmeyi temel görevimiz olarak gördük." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisi'nin 2025 Küresel Değerlendirme Raporu'nun, afetlerin zincirleme etkileri ve ekosistem kayıplarının da hesaba katıldığında dünya ekonomisine yıllık maliyetinin 2,3 trilyon doları aştığını ortaya koyduğunu aktaran Kurum, dayanıklılığa yapılan her 1 dolarlık yatırımın bazı durumlarda 15 dolar kaybı önleyebildiğini gösterdiğini söyledi.

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Dayanıklılığın, geleceği koruyan en akıllı yatırımlardan biri olduğunun altını çizen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gıda ve tarım cephesinde de benzer bir uyarı var. 2025 Dünya Toprak ve Su Kaynakları Raporu, insan kaynaklı arazi bozulmasının yüzde 60'tan fazlasının tarım alanlarında gerçekleştiğini, dünyadaki tatlı su çekimlerinin yüzde 70'ten fazlasının tarım için kullanıldığını ortaya koyuyor. Geleceğin refahı bugünün doğru yatırımlarıyla kurulacak. Bütün bu veriler bize bir başka gerçeği daha gösteriyor. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Şimdi asıl mesele bu bilgiyi hızla uygulamaya dönüştürecek kapasiteyi kurmaktır. Bir çiftçi için bu suya ve verimli toprağa erişimdir. Bir şehir için dirençli altyapıdır. Bir genç için yeni bir iş alanıdır. Bir ülke için ise daha güçlü, daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir kalkınma yoludur."

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- "Türkiye'nin tarihi liderlik etmenin ve köprü kurmanın tarihidir"

Kurum, COP31 Başkanlığının diyalog, uzlaşı, aksiyon yaklaşımında, diyalogla güven oluşturulduğunu, uzlaşıyla ortak iradenin büyütüldüğünü, aksiyonla bu iradenin sahaya taşındığını belirtti.

BRIDGE projesinin önemine değinen Kurum, "BRIDGE çok önemli. Bir ülkenin hedefini yatırım projesine, finansman ihtiyacını doğru kaynağa, kapasite ihtiyacını bilgi ve teknolojiye bağlayan güçlü bir uygulama hattı kuruyoruz. UNDP ile birlikte geliştirdiğimiz bu yapı, ülkelerin kendi kalkınma önceliklerinden hareket edecek ve uluslararası imkanları bu önceliklerle buluşturacak." dedi.

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New York'ta Etiyopya, Fiji, Endonezya, Pakistan ve Özbekistan ile başlatılan yolculuğa bugün Şili, Meksika, Barbados, Zambiya ve Lübnan'ın da katıldığını anlatan Kurum, Antalya'dan Asya'ya, Afrika'ya, Pasifik'e ve Latin Amerika'ya uzanan yeni bir uygulama ağı kurduklarını vurguladı.

Bu yapının kalıcı olması için yönlendirme komitesini oluşturduklarını ve COP32 başkanlığı ile sürekliliğini güçlendirdiklerini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Liderlik, sorumluluğu önce üstlenmekle anlam kazanır. Türkiye olarak BRIDGE'in ilk çalışmalarına maddi tutarlarla destek sağlayacağız. UNDP ile imzalayacağımız niyet belgesi de bu iradenin somut ifadesi olacaktır. Ülke olarak taşın altına elimizi koyuyoruz. Çünkü Türkiye'nin tarihi liderlik etmenin ve köprü kurmanın tarihidir. Bugün de coğrafyalar arasında kurduğumuz köprüleri hedeflerle imkanlar, ihtiyaçlarla kaynaklar, bugünün kararlarıyla yarının refahı arasında kuruyoruz. Antalya'da Liderler Zirvesi bize dünyanın ortak bir istikamet aradığını bir kez daha gösterdi. Türkiye güven oluşturan, farklı sesleri buluşturan ve ortak iradeyi sonuca taşıyan bir merkez olarak bu istikametin şekillenmesine katkı sunuyor ve sunmaya devam edecek.

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İstiyoruz ki yıllar sonra COP31 hatırlandığında Antalya, iklim diplomasisinin uygulama iradesinin güçlendiği ve güçlendirildiği bir şehir olsun. Antalya'dan dünyaya bırakacağımız en kıymetli miras ortak iradenin gerçek hayatta karşılık bulduğunu göstermek olacaktır. Türkiye'nin COP31 başkanlığı da sözün icraata, hedefin yatırıma, ortak iradenin kalıcı eserlere dönüştüğü bir dönemin adı olsun. Gelin bu köprüyü birlikte kuralım, gelin geleceğin yönünü Antalya'dan birlikte tayin edelim diyorum."