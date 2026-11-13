Bakan Bayraktar: Yüzde 35 elektrifikasyon hedefi için nükleer enerjiye ihtiyacımız var

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “2035'e kadar ekonomilerimizde yüzde 35 elektrifikasyon hedefimiz var. Bunun iddialı ve zor bir hedef olduğunu biliyorum ama bunu yapmamız gerekiyor. Bunu başarmak için de nükleer enerjiye ihtiyacımız var" dedi. Bayraktar, önümüzdeki birkaç hafta içinde Türkiye'nin ilk nükleer güç reaktörünün fiziksel başlatmasını Akkuyu'da gerçekleştireceklerini kaydetti.

Bakan Alparslan Bayraktar, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) marjında Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu ROSATOM tarafından düzenlenen 'Dünya Atom Günleri' etkinliğinin açılışına katıldı. Türkiye'nin COP31'de dünyaya 'hedeflerden eyleme geçmeyi' önerdiğini ifade eden Bakan Bayraktar, “İklim değişikliğiyle mücadele ve küresel ısınmayı azaltma açısından kritik yıllardan geçiyoruz. 2050'de küresel ısınmayı 1,5 santigrat derecenin altında tutma hedefini ciddiye alıyorsak, bu yıllar çok önemli. Bazı adımlar atmamız gerekiyor. COP31'de uluslararası topluma ikinci önerimiz ise iklim değişikliğiyle mücadele için şimdi harekete geçmemiz ve ekonomilerimizi elektrikleştirmemiz gerektiği" dedi.

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'BAŞARMAK İÇİN NÜKLEER ENERJİYE İHTİYACIMIZ VAR'

Türkiye'nin COP31 bağlamında küresel ölçekte 'elektrifikasyon oranını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarma' hedefi ortaya koyduğuna işaret eden Bakan Bayraktar, “2035'e kadar ekonomilerimizde yüzde 35 elektrifikasyon hedefimiz var. Bunun iddialı ve zor bir hedef olduğunu biliyorum ama bunu yapmamız gerekiyor. Bunu başarmak için de nükleer enerjiye ihtiyacımız var" diye konuştu.

İnşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili de bilgi veren Bakan Bayraktar, “Önümüzdeki birkaç hafta içinde Türkiye'nin ilk nükleer güç reaktörünün fiziksel başlatmasını Akkuyu'da gerçekleştireceğiz" dedi.

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İNSANLAR VE GEZEGEN İÇİN NÜKLEER ENERJİ PANELİ

Bakan Bayraktar, daha sonra Dünya Atom Günleri etkinliği kapsamında düzenlenen 'İnsanlar ve Gezegen İçin Nükleer Enerji' paneline katıldı. Herkesi 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon hedefini taahhüt etmeye davet ettikleri bu süreçte Türkiye'nin bu alanda neler yaptığını soranlara yanıt vermek amacıyla Mili Enerji 2040 vizyonunu açıkladıklarını anımsatan Bakan Bayraktar, “2040 planımızın temel hedeflerinden biri ekonomimizi elektriklendirmek" dedi.

ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 10-12'Sİ

Türkiye'de büyük ölçekli nükleer reaktörlerden en az 15 gigavatlık kurulu güç ve en az 5 gigavatlık küçük modüler reaktör (SMR) kapasitesi oluşturmayı hedeflediklerine dikkati çeken Bakan Bayraktar, “Bu iki kaynağı bir araya getirerek 2050 yılında 20 gigavatlık kurulu nükleer güç kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece elektrik ihtiyacımızın en az yüzde 10 ila 12'sini temiz kaynaklardan karşılayabileceğiz. Buna bağlı olarak karbon emisyonlarımızı da azaltacağız" dedi.

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YERLİLEŞME YÜZDE 50'NİN ÜZERİNE ÇIKTI

Rusya ile kapsamlı nükleer enerji iş birliği yürüttüklerine vurgu yapan Bakan Bayraktar, “Bugün Rus üniversitelerinden ve yüksekokullarından mezun olmuş 300'den fazla öğrenci Akkuyu'da çalışıyor. Aslında nükleer enerji alanındaki en büyük kazanımlarımızdan biri bu. Çünkü daha fazla nükleer santral inşa etmek istiyoruz. Yerelleşme de bu programın önemli bir parçasıydı. Bugün yerlileştirme oranı yüzde 50'nin üzerine çıkmış durumda" dedi.