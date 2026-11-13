Turkcell, COP31'de akıllı tarım ve enerji verimliliği çalışmalarını paylaştı

TURKCELL, Antalya’da düzenlenen COP31 kapsamında, 5G ve nesnelerin interneti teknolojileriyle tarım alanında geliştirdiği çözümleri ve enerji verimli şebekelere yönelik çalışmalarını paylaştı. Şirket, İzmir'deki zeytin bahçelerinde daha az enerji tüketen 5G RedCap teknolojisine sahip kameraları test ederken, bu alandaki deneyimini Antalya'daki 54 dönümlük muz üretim alanına taşıdığını bildirdi. Toprak, nem ve çevre sensörleriyle su ve zirai ilaç tüketim optimizasyonu sağlandı. Turkcell'in yapay zeka destekli şebeke yönetimi ve 6G araştırmaları da COP31'de ele alınan konular arasındaydı.

COP31’e sektör ortağı olarak destek veren Turkcell, COP31'in Bilim ve Teknoloji Hub'ında düzenlenen panelde, tarımsal üretimin dijitalleşmesine ve şebekelerde enerji verimliliğine yönelik çalışmalarını paylaştı. Panelde, 5G, yapay zeka ve nesnelerin interneti teknolojilerinin kaynakların daha verimli kullanılmasına ve iklim değişikliği ile mücadeleye sağlayabileceği katkılar ele alındı.

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ZEYTİN BAHÇELERİ İÇİN AB DESTEKLİ PROJE

Turkcell'in Avrupa Birliği-Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı kapsamında desteklenen COMMECT projesi çalışmalarının, tarımda dijital dönüşümün somut örnekleri arasında yer aldığı kaydedildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen proje kapsamında, İzmir'deki Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nün deneme sahasında bir canlı laboratuvar kurulduğu bildirildi. Burada daha az enerji tüketen 5G RedCap teknolojisine sahip kameraların test edildiği aktarıldı. Ayrıca hücresel ağlar üzerinden düşük güç tüketimi ve geniş kapsama alanı ile veri göndermesini sağlayan eMTC ve NB-IoT bağlantılı sensörler yardımıyla zeytin ağaçlarının gelişimi, ürün durumu ve hasat dönemine ilişkin göstergelerin uzaktan izlenmesinin sağlandığı belirtildi.

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Bunun yanı sıra, akıllı tarım teknolojileri sayesinde zirai ilaçlama maliyetlerinin yüzde 70’in üzerinde azaltıldığı, çevresel etkilerin de en aza indirildiği kaydedildi. Böylece yeni nesil teknolojilerin tarımda kaynak verimliliğine ve üretim maliyetlerinin düşürülmesine sağlayabileceği katkının somut bir örnekle ortaya konduğu aktarıldı.

SAHADAN TOPLANAN VERİLERLE ÜRETİCİLERE DESTEK

Turkcell'in, zeytin bahçelerinde edindiği bu deneyimi Dost Ziraat İşletmeleri iş birliğiyle Antalya'nın Serik ilçesindeki 54 dönümlük muz üretim alanına da taşıdığı bildirildi. Uygulamayla muz ağaçlarının gelişiminin ve yetiştirme koşullarının uzaktan izlenmesinin, zararlıların erken tespit edilmesinin ve yayılımının önlenmesinin amaçlandığı kaydedildi. Sahadan toplanan verilerle üreticilerin sulama ve zirai ilaçlamayı daha doğru zamanda yapmalarının, üretim kararlarını verilere dayanarak daha sağlıklı almalarının desteklenmesinin hedeflendiği aktarıldı.

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YAPAY ZEKA İLE DAHA VERİMLİ ŞEBEKELER

Turkcell'in bir diğer odak noktasının ise şebekelerde enerji verimliliği olduğu belirtildi. Şirketin, yapay zeka tabanlı şebeke performans güvencesi, kapasite planlama ve optimizasyon çözümleri geliştirdiği kaydedildi. Bu çalışmalarla olası sorunların ve trafik talebinin önceden tahmin edilmesinin, kaynak kullanımının optimize edilmesinin ve hizmet kalitesinin korunmasının amaçlandığı aktarıldı. Böylece sorunlar ortaya çıktıktan sonra müdahale eden bir yapıdan, sorunları öngören ve otonom yönetimi esas alan akıllı şebekelere geçişin yolunun açıldığı ifade edildi.

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Turkcell'in 6G alanındaki Ar-Ge çalışmalarının da sürdürülebilirlik vizyonunu tamamladığı kaydedildi. Şirketin, gelecekte aynı altyapı üzerinden hem bağlantı hem de algılama hizmeti sunabilecek entegre algılama ve iletişim (ISAC) teknolojilerini araştırdığı bildirildi. Bu teknolojilerin, akıllı şehirlerden ulaşıma kadar farklı alanlarda kaynakların daha verimli kullanımını desteklemesinin öngörüldüğü aktarıldı.

‘TEKNOLOJİNİN GÜCÜYLE DAHA VERİMLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK’

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, COP31 kapsamında paylaşılan çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

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“Turkcell olarak sürdürülebilirliği yalnızca kendi faaliyetlerimizin çevresel etkisini azaltmakla sınırlı görmüyoruz. Teknolojik yetkinliğimizi farklı sektörlerin dönüşümünü desteklemek için de kullanıyoruz. Amacımız, üreticilerin su ve diğer kaynakları daha verimli kullanmalarını, maliyetlerini azaltmalarını ve üretim kararlarını verilere dayanarak almalarını sağlamak. Diğer yandan yapay zekâ destekli çözümlerle şebekelerimizi daha akıllı ve enerji verimli hale getirmek için çalışıyoruz. 6G araştırmalarımızda da kaynak verimliliğini temel önceliklerimiz arasında tutuyoruz. Turkcell olarak teknolojiyi daha verimli üretimin ve sürdürülebilir bir geleceğin hizmetine sunmaya devam edeceğiz.”