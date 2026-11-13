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        Ahmet Telli Edebiyat Günleri'nde şiirleriyle anıldı

        Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 11'incisini düzenlediği Edebiyat Günleri kapsamında, önceki yıllarda etkinliğin danışmanlığını üstlenen ve 10 Temmuz'da hayatını kaybeden şair ve yazar Ahmet Telli, adını taşıyan parkta düzenlenen törenle anıldı. Anma programında Telli'nin edebiyat dünyasındaki yeri, şiirleri ve hatıraları paylaşıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:17 Güncelleme:
        Ahmet Telli Edebiyat Günleri'nde şiirleriyle anıldı

        Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 11’incisini düzenlediği Edebiyat Günleri kapsamında, önceki yıllarda etkinliğin danışmanlığını üstlenen ve 10 Temmuz’da hayatını kaybeden şair ve yazar Ahmet Telli, adını taşıyan parkta düzenlenen törenle anıldı. Anma programında Telli’nin edebiyat dünyasındaki yeri, şiirleri ve hatıraları paylaşıldı.

        10 Temmuz’da hayatını kaybeden şair ve yazar Ahmet Telli, Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 11’incisini düzenlediği Edebiyat Günleri kapsamında adını taşıyan parkta düzenlenen törenle anıldı. Güzeloba Mahallesi Havaalanı Caddesi ile 2143, 2148 ve 2130 sokakları kesişimindeki Ahmet Telli Parkı’nda ziyaretçileri şairin büstü ve 7 adet şiir panosu karşılıyor. Şiir panolarında şairin "Gidersen Yıkılır Bu Kent", "Kayıp Adresteki", "Sular Gibi", "Şiir ve Yaşam", "Gülüşün Eklenir Kimliğime", "Özletiyor Seni Bu Yağmurlar" ve "Anısı Biz Olalım Bu Sokakların" isimli şiirleri yer alıyor. Çocuk oyun grubu ve oturma banklarının da yer aldığı park, edebiyatseverleri şairin dizeleriyle buluşturuyor. Anma programında, bu yıl Edebiyat Günleri’nin danışmanlığını üstlenen Tuncer Çetinkaya, "Darağacında Üç Fidan", "Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit" ve "Yılmaz Güney’le Yasaklı Yıllar" kitaplarıyla tanınan şair ve yazar Nihat Behram ile "Ahmet Telli: Şiirin, Hafızanın ve Direnişin İzinde Bir Yaşam" kitabının yazarı Füsun Demiray söz aldı. Konuşmacılar, Ahmet Telli ile yaşadıkları hatıraları paylaşarak usta şairi şiirleri ve edebiyat yolculuğuyla andı.

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        "Şiirleriyle yaşamaya devam edecek"

        Programda konuşan Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Murat Kaya, Telli’nin son dönemlerinde Güzeloba’da yaşadığını belirtirken şairin adının parka yaşarken verilmesinin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Parkta bulunan şiirlerin Telli’nin kendi seçimi olduğunu ve parkın tüm ayrıntılarıyla yakından ilgilendiğini paylaşan Kaya, şairin Muratpaşa’nın bu güzel köşesinde komşularıyla birlikte yaşamaya devam edeceğini söyledi. Muratpaşa Belediyesi’nin 11’incisi düzenlenen Edebiyat Günleri, 12 Kasım Perşembe günü Antalya Sanatçılar Derneği’nde (ANSAN) düzenlenen Şairler Buluşması’yla başladı. Turgay Değirmenci’nin kolaylaştırıcılığını üstlendiği buluşmada Nihat Behram, Nurduran Duman ve Kaan Eminoğlu edebiyatseverlerle bir araya geldi. Programın devamında Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı’nda (ANTÇEV), İbrahim Dağhan’ın kolaylaştırıcılığında Öykücüler Buluşması gerçekleştirildi. Buluşmaya Hüseyin Akyüz, Barış Erdoğan, Engin Kükrer ve Kamile Yılmaz katıldı.

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