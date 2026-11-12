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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, İngiltere Başbakanı Burnham ile görüştü

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, İngiltere Başbakanı Burnham ile görüştü

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ve beraberindeki heyetle görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:04 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, İngiltere Başbakanı Burnham ile görüştü

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ve beraberindeki heyetle görüştü.

        Bakan Kurum'un, COP31 Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Burnham, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ve Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ile yaptığı görüşme basına kapalı gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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