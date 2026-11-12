İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, İngiltere Başbakanı Burnham ile görüştü
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ve beraberindeki heyetle görüştü.
Giriş: 12.11.2026 - 12:04 Güncelleme:
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ve beraberindeki heyetle görüştü.
Bakan Kurum'un, COP31 Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Burnham, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ve Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ile yaptığı görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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