COP31 Başkanı Kurum da sosyal medya hesabından Türkiye Çocuk ve Gençlik Pavilyonu'nda konuşan Down sendromlu Robert Cem Osborn'un görüntülerini paylaşarak, "Kimseyi geride bırakmadan." ifadesini kullandı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zirvenin "insani ve sosyal kalkınma" teması gününde Down sendromlu Robert Cem Osborn'u paylaştı.

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