Antalya’nın Manavgat ilçesinde rekoltesi artan zeytin nedeniyle zeytinyağı fabrikası önünde üreticiler kuyruklar oluşturdu. Üreticiler, yüksek rekolte sebebiyle zeytinyağı fiyatının geçen yıla göre düşük olduğunu söylerken Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgatlı turizmcileri zeytinyağı başta olmak üzere Manavgatlı üreticilerin yetiştirdiği sebze ve meyveleri kullanmaya çağırdı.

Manavgat'ta zeytin rekoltesi artmasıyla birlikte zeytinyağı fiyatlarının geçtiğimiz yıla göre düştü. Zeytinlerini yağa dönüştürmek için Zeytinyağı fabrikalarının önünde uzun kuyruklar oluşturan üreticiler, saatlerce sıra beklemek zorunda kalıyor. Doğançam Mahallesi Tekandız mevkiinde bulunan Manavgat Ziraat Odası önündeki kuyruk D400 Karayoluna taştı.

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Üreticiler geçtiğimiz yıl 250300 liraya yağ sattıklarını, yüksek rekolte sebebiyle bu yıl yağın fiyatının 200 liralara gerilediğini, bu durumun kendilerini zor durumda bıraktığını dile getirdiler.

Zeytin rekoltesinin geçen yıla göre büyük oranda arttığına dikkat çeken Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin "Ne yazık ki rekolte artarken fiyatlar gerilemeye devam ettiği için üreticilerimiz zor durumda. Bu sadece Manavgat’ta ve ülkemizde değil, İspanya ve diğer ülkelerde de aynı. Dünyada zeytin rekoltesi artarken fiyatlarda düşüş yaşanıyor. Buradan başta turizmcilerimiz olmak üzere esnaflarımıza Manavgat’ın Zeytinyağını ve üreticilerimizin ürettiği karpuz, kavun, domates gibi ürünleri kullanmalarını talep ediyoruz. Belki bunu başarırsak üreticilerimizi de yüzü biraz olsun gülecektir" dedi.