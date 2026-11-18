ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, 5 yönetmenin çevre dostu yöntemlerle çektiği kısa filmler izleyiciyle buluştu. Jeneratör kullanılmadan, mevcut kostüm ve dekorların değerlendirilmesiyle yapılan çekimlerde karbon salımının azaltılması hedeflendi. 'Gömü' filminin çekimlerinde, 447 kilogram karbon salımının önlendiği açıklandı.

COP31'in Yeşil Bölgesi'ndeki Nurol Holding Kongre Merkezi Ahmet Yesevi salonlarında gerçekleştirilen '5 Yönetmen 5 Yeşil Film' projesi, sinema sektörünün iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü gündeme taşıdı. 'Yeşilçam'dan Yeşil Setlere' anlayışıyla hayata geçirilen projede, filmlerin yalnızca senaryolarında değil, kamera arkasındaki üretim süreçlerinde de çevre dostu uygulamalar tercih edildi.

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JENERATÖR KULLANILMADI

Yönetmen Vuslat Saraçoğlu'nun çektiği 'Gömü' filminde, 15 saat süren çekimler boyunca jeneratör kullanılmadı. Aydınlatmada LED ışıklar tercih edilirken, ekip yemekleri bölgedeki işletmelerden temin edildi. Vejetaryen ağırlıklı menüler hazırlanırken, kostümlerde mevcut ürünlerden yararlanıldı. Saraçoğlu, uygulanan yöntemlerle 447 kilogram karbon salımının önlendiğini açıkladı.

YENİ DEKOR ALINMADI

Yönetmen Banu Sıvacı'nın 'Sıradan Bir Hafta' filminde de çevre dostu yöntemler uygulandı. İstanbul Kuzguncuk'ta aynı bölgede gerçekleştirilen çekimlerde yeni dekor ve sanat malzemesi satın alınmadı. Önceki yapımlardan kalan kostümler ve oyuncuların kendi kıyafetleri değerlendirildi. Sıvacı, sinema sektöründe kullanılan dekorların yeniden değerlendirilmesi için ortak bir envanter oluşturulmasının önemine dikkati çekti.

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5 YÖNETMEN, 5 FİLM

Projede Vuslat Saraçoğlu'nun 'Gömü', Ömer Faruk Sorak'ın 'Son Tekrar', Uğur Yağcıoğlu'nun 'Diğerkam', Emre Kavuk'un 'Temiz Kadraj' ve Banu Sıvacı'nın 'Sıradan Bir Hafta' filmleri gösterildi. İklim değişikliği, çevre sorunları, doğayla ilişki ve gelecek nesillere karşı sorumluluk gibi konuların işlendiği filmlerin ardından yönetmen ve oyuncular izleyicilerle buluştu.

YEŞİLÇAM'DAN YEŞİL SETLERE

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türkiye'nin köklü sinema ve televizyon sektörünün büyümesiyle karbon ayak izinin de arttığına dikkati çekti. Sektörde karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Güven, COP31'in çevre dostu film yapım yöntemlerinin tanıtılması açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Proje kapsamında film yapımının planlama, çekim ve çekim sonrası aşamalarında enerji tasarrufu, ulaşımın verimli planlanması, yerel kaynakların kullanılması, atıkların azaltılması ve mevcut malzemelerin yeniden değerlendirilmesi gibi uygulamalar öne çıktı. Böylece iklim değişikliğini konu alan filmlerin üretim süreçlerinde de çevresel etkilerin azaltılması amaçlandı.