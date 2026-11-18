BİRLEŞMİŞ Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) 10'uncu gününde 'İnsani ve Sosyal Kalkınma' teması ele alınacak. COP31 Başkanı Bakan Murat Kurum, konferansa katılan bakanlarla Divan Toplantısı'nda bir araya gelecek. Gün boyunca turizm, kültürel miras, kadınların güçlendirilmesi ve adil geçiş konuları görüşülecek.

Antalya'da 9 Kasım'da başlayan ve 20 Kasım'a kadar sürecek COP31'de ikinci haftanın müzakereleri devam ediyor. Konferansın 18 Kasım Çarşamba günkü programında iklim değişikliğinin insan yaşamına, ekonomik faaliyetlere ve toplumsal kalkınmaya etkileri gündemde olacak. Mavi ve Yeşil Bölge'de düzenlenecek toplantılarda turizm, kültürel miras, istihdam ve geçim kaynakları, geleneksel ve yerel bilgi, kırılgan gruplar, engelli bireyler, kadınların güçlendirilmesi ve adil geçiş konuları ele alınacak.

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BAKANLARLA DİVAN TOPLANTISI

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, saat 17.00'de Boğaziçi Salonu'nda düzenlenecek Divan Toplantısı'na katılacak. COP31'e katılan bakanların bir araya geleceği toplantı, konferansın ikinci haftasında ve nihai müzakereler öncesinde gerçekleştirilecek.

BAKANLARIN KONUŞMALARI

COP31'in Mavi Bölge'deki Anadolu Genel Kurul Salonu'nda, ülkelerin üst düzey ulusal beyanları devam edecek. Saat 10.00'da başlayacak oturumda farklı ülkelerin bakanları ve üst düzey temsilcileri, ülkelerinin iklim politikaları, emisyon azaltım hedefleri ve iklim değişikliğiyle mücadeledeki önceliklerini açıklayacak. Ulusal beyanların ardından uluslararası kuruluşlar ve gözlemci grupların açıklamaları da gündeme gelecek.

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ADİL GEÇİŞ

Mavi Bölge'deki Akdeniz Genel Kurul Salonu'nda saat 10.00'da kadınların, kız çocuklarının, erkeklerin ve oğlan çocuklarının toplumsal açıdan adil geçiş süreçlerine katılımına ilişkin üst düzey toplantı düzenlenecek. Saat 13.00'e kadar sürecek oturumda, iklim politikalarının toplumun farklı kesimleri üzerindeki etkileri ve karar alma süreçlerine katılım ele alınacak. BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell'in açılış konuşması yapmasının planlandığı toplantıda, kadınların ve gençlerin iklim eylemindeki rolü değerlendirilecek.

TURİZM VE İKLİM

Günün Antalya açısından dikkat çeken toplantılarından biri, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü (BM Turizm) tarafından gerçekleştirilecek. Mavi Bölge'deki Yan Etkinlik Salonu 1'de saat 11.30'da 'Turizmde İklim Çözümleri: Düşük Karbonlu, Sıfır Atıklı ve İklime Dayanıklı Destinasyonlar' başlıklı toplantı düzenlenecek. Saat 13.00'e kadar sürecek oturumda turizm sektörünün iklim değişikliğine uyumu, karbon emisyonlarının azaltılması, sıfır atık uygulamaları ve turizm destinasyonlarının dayanıklılığı ele alınacak.

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TURİZMDE YENİ ÇÖZÜMLER

İklim Değişikliği Başkanlığı'nın programı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından saat 10.00'da 'Turizmde İklim Çözümleri: Politika Önceliklerinden Sıfır Atık, Elektrifikasyon, Dayanıklılık ve Yatırım Konularında Özel Sektör Eylemine' başlıklı oturum düzenlenecek. Toplantıda turizm sektörünün yeşil dönüşümü, enerji kullanımı, iklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir yatırımlar değerlendirilecek.

TÜRKİYE KIYILARINDA TURİZM

Yeşil Bölge'deki Ortak Evimiz Dünya Sahnesi'nde saat 13.30'da 'Sıfır Atık Turizm: Türkiye Kıyılarında Uygulama' başlıklı toplantı gerçekleştirilecek. BM Turizm tarafından organize edilen oturumda Türkiye'nin kıyı turizminde sıfır atık uygulamaları, kaynakların verimli kullanılması ve çevresel sürdürülebilirlik ele alınacak. Toplantıya Ali Akgün, Yasemin Işık, Meltem Acar ve Yeşim Doğukan konuşmacı olarak katılacak.

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KÜLTÜREL MİRAS

Yeşil Bölge'deki Sıfır Atık Forumu Sahnesi'nde saat 09.30'da 'Miras Uyum Sağlıyor: Bir Sıfır Atık Stratejisi Olarak Kültür ve Kültürel Miras' başlıklı toplantı düzenlenecek. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş'ın da katılacağı oturumda kültürel mirasın iklim değişikliğine karşı korunması, sürdürülebilir uygulamalar ve sıfır atık yaklaşımının kültürel miras alanlarına katkısı değerlendirilecek.

KADINLARIN ROLÜ

COP31 kapsamında kadınların iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü de günün önemli başlıklarından biri olacak. Yeşil Bölge'deki Ortak Evimiz Dünya Sahnesi'nde saat 11.10'de 'Sıfır Atık Hareketine Öncülük Eden Kadınlar' toplantısı gerçekleştirilecek. Saat 12.15'te Döngüsellik Sahnesi'nde 'Atık Sistemlerini Yöneten Kadınlar' başlıklı oturum düzenlenecek. Toplantılarda kadınların çevre politikaları, atık yönetimi ve yerel iklim eylemindeki katkıları değerlendirilecek.

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ENGELSİZ İKLİM EYLEMİ

İklim Değişikliği Başkanlığı'nın yan etkinlik programında saat 16.00'da Engelliler Konfederasyonu tarafından 'Kimseyi Geride Bırakmayan İklim Eylemi: Engellilik Perspektifinden Erişilebilir ve Kapsayıcı COP Süreçleri' başlıklı toplantı düzenlenecek. Oturumda engelli bireylerin iklim değişikliğinin etkilerine karşı korunması, iklim politikalarına katılımı ve uluslararası toplantıların erişilebilirliği ele alınacak.

AFET ATIKLARI

Yeşil Bölge'deki Sıfır Atık Hub'da saat 15.00'te 'Afet Atıkları ve Halk Sağlığı' başlıklı toplantı gerçekleştirilecek. Oturumda afetlerin ardından ortaya çıkan atıkların yönetimi, çevre ve insan sağlığına etkileri ile sürdürülebilir atık yönetimi uygulamaları ele alınacak. Aynı alanda saat 16.15'te 'Sıfır Atığın Dışında Kalanlar Kimler?' başlıklı toplantı düzenlenecek.

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SON İKİ GÜN

COP31'in 19 Kasım Perşembe günkü teması 'İmece: Uygulamanın Güçlendirilmesi' olacak. Konferansın son günü 20 Kasım Cuma ise nihai müzakereler gerçekleştirilecek. Ülkelerin iklim finansmanı, emisyon azaltımı, uyum politikaları ve Paris Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine ilişkin görüşmelerin konferansın son günlerine kadar sürmesi bekleniyor.