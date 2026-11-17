TÜRKİYE’nin ilk ve tek jandarma motosiklet ve akrobasi timi TULPAR, Akdeniz Üniversitesi’nde gösteri düzenledi. Motosikletleriyle birbirinden zor akrobatik hareketler sergileyen ekip, izleyenlerden alkış aldı. Etkinlikte vatandaşlara güvenli motosiklet kullanımı hakkında da bilgi verildi.

Sabah saatlerinde Konyaaltı Sahili'nde kortej düzenleyen Türkiye'nin ilk ve tek Jandarma Motosiklet ve Akrobasi Timi TULPAR, akşam ise Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği gösteriyle vatandaşlarla buluştu. Akdeniz Üniversitesi Stadı yanındaki otopark alanında düzenlenen etkinlikte TULPAR ekibi, motosikletleriyle çeşitli akrobatik hareketler sergiledi. Gösteriyi izleyenler, ekibin performansını ilgiyle takip ederek alkışladı.

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GÜVENLİ SÜRÜŞÜ ANLATTILAR

Etkinlikte Jandarma Üsteğmen Ergin Çakır, vatandaşlara motosikletin güvenli kullanımı konusunda bilgi verdi. Motosiklet kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Çakır, motosikletin parçalarını da tek tek tanıtarak işlevlerini açıkladı. Bursa Trafik Okul Komutanlığı’ndan gelen ekibin, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu bünyesinde lisanslı motosiklet eğitmenlerinden oluştuğu belirtildi. Yaklaşık 7 yıldır Türkiye’nin birçok noktasında görev yapan jandarma personeline eğitim veren ekibin, bugüne kadar yaklaşık 1500 astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşa motosiklet eğitimi verdiği aktarıldı.

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‘GURUR VERİCİ BİR GÖSTERİYDİ’

Gösteriyi izleyen motosiklet kullanıcısı Hidayet Can Yağar, “Bugün gerçekten çok etkileyici ve gurur verici bir gösteri izledik. Jandarma ekiplerimizin disiplinini, cesaretini, koordinasyonunu ve motosiklet üzerindeki ustalığını görmek muhteşemdi. Bu gösterinin arkasındaki emeği ve özveriyi takdir ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.