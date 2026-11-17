Antalya'nın Kepez ve Alanya ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçlarına karıştıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 10 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 80 gram metamfetamin, 9 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanılan fubinica (bonzai), 2 gram esrar, 1 gram eroin, 1180 paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu, 694 paket gümrük kaçağı sigara ve 98 elektronik sigara ele geçirildi.

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Aramalarda ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk lirası ve çeyrek altın bulundu.

Operasyon kapsamında suç gelirlerinin aklandığının tespit edilmesi üzerine piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan 2 arsa, 2 daire, 1 tarla ve 5 araca el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla, 2'si de serbest bırakıldı.