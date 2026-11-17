Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında çeşitli ülkelerden bakanlar, temiz enerji kaynaklarına dayalı elektrifikasyonun yaygınlaştırılması ve fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecinin hızlandırılması çağrısında bulunarak ulusal yol haritalarını açıkladı.

Antalya'da gerçekleştirilen COP31 çerçevesinde, "Danimarka: Fosil Yakıtlardan Uzaklaşmaya İlişkin Bakanlar Düzeyinde Basın Toplantısı" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Danimarka fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik ulusal yol haritasını açıklarken, Pasifik ada ülkeleri, Lüksemburg, İspanya ve Portekiz de bu alandaki ulusal yol haritalarını yakın gelecekte paylaşacaklarını bildirdi.

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Böylece, fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik yol haritalarını daha önce açıklayan Fransa, Almanya, Finlandiya, İrlanda, Brezilya ve Hollanda ile birlikte bu yönde çalışma yürüten ülke sayısı 11'e ulaştı.

Danimarka İklim, Enerji ve Tedarik Bakanı Samira Nawa, etkinlikte yaptığı konuşmada, COP30 Başkanlığını fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik yol haritası çalışmalarından dolayı tebrik ederek, fosil yakıtların yerini yenilenebilir enerji kaynaklarının aldığını belirtti.

Nawa, bu alanda somut adımlar atan ülkelerle işbirliği içinde olduklarını, fosil yakıtlardan aşamalı olarak uzaklaşma yönündeki çalışmalarını bir sonraki Küresel Durum Değerlendirmesi'ne kadar sürdüreceklerini kaydetti.

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Vanuatu İklim Değişikliği ve Çevre Özel Temsilcisi Ralph Regenvanu da Pasifik ülkelerinin ortak hareket ederek daha fazla yatırım çekebileceğini, enerji güvenliğini güçlendirebileceğini ve yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırabileceğini belirtti.

İspanya Başbakan Yardımcısı, Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Mücadele Bakanı Sara Aagesen ise fosil yakıtlardan uzaklaşmak için siyasi iradeye ihtiyaç duyulduğunu, enerji dönüşümünün refah, güvenlik ve barış açısından önem taşıdığını söyledi.

Aagesen, İspanya'nın elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 57'sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını ifade ederek, "Son yıllarda yenilenebilir enerji kapasitemizde olağanüstü bir artış yaşadık. Fosil yakıtlardan uzaklaşmamız gerektiğini biliyoruz. Asıl soru bunun ne zaman gerçekleşeceği. Enerji dönüşümünü gerçekleştirmek için güçlerimizi birleştirmemiz ve daha cesur adımlar atmamız gerekiyor." dedi.

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İspanya'nın da bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini vurgulayan Aagesen, "İspanya olarak bugün, fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik yol haritamızı sunacağımızı duyurmak istiyoruz. Diğer tüm ülkeleri de aynı yönde adım atmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Marshall Adaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevre Bakanı Jess Gasper da fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik açıklanan yol haritalarında somut ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bir harita, onu kullanarak yola çıkmadığınız sürece yalnızca bir tasarımdan ibarettir. Bu nedenle gerçek anlamda ilerleme kaydetmeye hazır olan ülkeleri ve ortakları, fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecinde somut adımlar atan, yüksek hedeflere sahip bir topluluğun parçası olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Gasper, fosil yakıtlardan uzaklaşma taahhütleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ayrıca, fosil yakıtlardan uzaklaşma taahhüdümüz kapsamında, sübvansiyonlar da dahil olmak üzere fosil yakıtlara yönelik teşviklerin aşamalı olarak kaldırılmasını amaçlayan koalisyona katıldığımızı duyuruyorum. Elektrifikasyon yönündeki ilerlemenin temiz, çevre dostu ve sürdürülebilir bir dönüşüme yönelik güçlü bir taahhütle desteklendiğini görmek istiyoruz. Elektrifikasyon, bizi en başta küresel sıcaklık artışının hedeflenen sınırları aşması riskiyle karşı karşıya bırakan kömür, petrol ve diğer fosil yakıtlarla sağlanıyorsa boş bir vaat olmaktan öteye geçemez."

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Portekiz Enerjiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jean Barroca ise Portekiz hükümetinin ülkenin dışa enerji bağımlılığını yarı yarıya azaltmayı taahhüt ettiğini ve 2045'e kadar iklim nötrlüğüne ulaşmayı hedeflediğini anımsatarak, "Yarın, iklim nötrlüğüne ulaşmaya yönelik yol haritamızın güncellenmiş halini açıklayacağız. Bu hedefe ulaşırken insanları korumak, ekonomimizin rekabet gücünü sürdürmek ve aynı zamanda enerji güvenliğimiz ile enerji bağımsızlığımızı güvence altına almak istiyoruz." dedi.

Barroca, fosil yakıtlardan adil bir şekilde uzaklaşılmasının kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunun altını çizerek, "Bu kapsamda enerji tüketimimizi azaltmaya, fosil yakıt kullanımından kaynaklanan karbon yoğunluğunu düşürmeye ve etkili enerji politikaları ile yenilenebilir enerji politikalarını uygulamaya odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Lüksemburg Çevre, İklim ve Biyoçeşitlilik Bakanı Serge Wilmes de iklim değişikliğine uyum önlemlerinin tek başına yeterli olmadığını, fosil yakıtlardan uzaklaşmanın da iklim değişikliğiyle mücadele çabalarının bir parçası olması gerektiğini belirterek, "Krizi yaratan musluğu açık tutmaya devam ederken, bir yandan da bu krizi nasıl yöneteceğimizi konuşmayı sürdüremeyiz." ifadelerini kullandı.

Wilmes, Lüksemburg'un bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Lüksemburg, uluslararası siyasette pek çok aktörün kendi çıkarlarını ön planda tuttuğu bu dönemde, insanlık olarak, kardeşler ve ortaklar olarak sorumluluk üstlenmemiz gerekiyor. Bir gün çocuklarımızın gözlerinin içine bakmak zorunda kalacak insanlar olarak hareket etmeliyiz. Şimdi cesaret gösterme zamanı. Şimdi COP'ta söylediklerimizin arkasında durduğumuzu gösterme zamanı."