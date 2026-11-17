İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de özel gençler mehter performansı sergiledi
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı gösteri yaptı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı gösteri yaptı.
COP31'in Yeşil Bölge'ndeki Büyük Amfi Tiyatro alanında otizmli ve Down sendromlu gençlerden oluşan takım sahne aldı.
Alana giriş yapan bazı yabancı katılımcılar ve yerli misafirler mehteran marşını duyunca ritme uyarak dans etti ve mehter takımını alkışladı.
Gençlerin mehter performansını katılımcılar ve misafirler cep telefonuyla görüntüledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.