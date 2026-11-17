Antalya'da Jandarma Motosikletli Akrobasi Timi tarafından gösteri yapıldı
Jandarma Motosikletli Akrobasi Timi (TULPAR) tarafından Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle motosiklet akrobasi gösterisi gerçekleştirildi.
Jandarma Motosikletli Akrobasi Timi (TULPAR) tarafından Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle motosiklet akrobasi gösterisi gerçekleştirildi.
Üniversite Stadyumu çevresinde düzenlenen organizasyona Akdeniz Üniversitesi Motosiklet Kulübü üyeleri, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.
Programda motosiklet akrobasi gösterisi sunulurken güvenli sürüş konusunda bilgilendirme yapıldı ve motosikletler tanıtıldı.
Program, uygulamalı eğitimin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
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