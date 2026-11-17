Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) Green Gold Foundation (Kurumsal Karbon Ölçümü ve Sürdürülebilirlik Platformu) ve Gaia Climate (İklim değişikliği danışmanlık firması), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Nord-Ubangi bölgesine yönelik yaklaşık 1 milyon hektarlık orman koruma programını tanıttı.

COP31'de, Green Gold Foundation tarafından Demokratik Kongo Cumhuriyeti Pavilyonu'nda "Stratejik Vizyon ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Fırsatı" paneli düzenlendi.

Moderatörlüğünü Green Gold Foundation Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Dalga'nın üstlendiği panelde konuşan Green Gold Foundation Yönetim Kurulu Başkanı Mert Çiftçi, vakfın temel felsefesinin "Ayakta kalan bir orman, yok edilmiş bir ormandan daha değerli hale gelmelidir." olduğunu söyledi.

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Çiftçi, vakfın uzun vadeli vizyonunun çevre korumanın hükümetlere, yerel topluluklara ve sorumlu yatırımcılara kalıcı ekonomik faydalar sağladığı yeni bir koruma ekonomisi oluşturmak olduğunu vurguladı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Nord-Ubangi bölgesinde yaklaşık 1 milyon hektarlık orman alanını kapsayan, 50 yıllık planlama perspektifine sahip uzun vadeli kalkınma ve koruma programını tanıtan Çiftçi, programın ormanların korunmasını, biyolojik çeşitliliğin muhafazasını, sürdürülebilir arazi yönetimini, uydu destekli izlemeyi ve yerel toplum odaklı kalkınmayı kapsadığını ifade etti.

Gaia Climate Kurucusu Gediz Kaya ise güvenilir bir orman koruma projesinin uydu ile izleme, sahada ölçüm, şeffaf karbon muhasebesi, biyolojik çeşitlilik değerlendirmesi, bağımsız doğrulama ve ormansızlaşma risklerinin sürekli izlenmesini gerektirdiğini kaydetti.