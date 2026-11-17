COP31 İklim Zirvesi, 9. gününde Antalya’da devam ediyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2030 Öncesi Hedeflerin Yükseltilmesine İlişkin Üst Düzey Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantı’nda yaptığı konuşmada, "Eylem Gündemi’ni ilerletebilmek, bugün geldiğimiz noktayı daha yukarıya taşıyabilmek amacıyla bir Örtü Karar alacağımızı ifade etmiştik. Buna ilişkin ilk taslak metni yayınladık, geri dönüşleri aldık. İkinci taslak metni de yarın yine sizlerle paylaşacağız. Hep birlikte istişare edeceğiz ve istiyoruz ki Antalya'da bir şeyler değişsin. Antalya'da geleceğimiz adına önemli kararlar alalım" dedi.

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BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) Türkiye’nin ev sahipliğinde devam ediyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2030 Öncesi Hedeflerin Yükseltilmesine İlişkin Üst Düzey Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantı’nda konuştu. Toplantıya, Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, Almanya Federal Cumhuriyeti Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider, Hindistan Cumhuriyeti Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanı Bhupender Yadav da katıldı.

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"Daha temiz enerji sistemleri, daha yüksek yaşam kalitesi mümkün"

2030 yaklaşırken iklim hedeflerini sahada görülen sonuçlara dönüştürmenin önemine vurgu yapan Kurum, "Emisyon azaltımını hızlandırırken kalkınma önceliklerini, enerji güvenliğini, istihdamı ve adil geçiş ihtiyacını aynı çerçevede ele almamız gerekiyor. Paris Anlaşması’nın ortaya koyduğu hedefler ve 1,5 derece eşiğini ulaşılabilir tutma iradesi, içinde bulunduğumuz yılları çok daha kıymetli hale getiriyor. Bu dönüşüm aynı zamanda yeni fırsatlar üretiyor. Daha temiz enerji sistemleri, yeni yatırımlar, yeni iş alanları ve daha yüksek yaşam kalitesi mümkün. Toplumsal desteğin kalıcı hale gelmesi, bu dönüşümün sağlayacağı kazanımların toplumun daha geniş kesimlerine ulaşmasına bağlı" dedi.

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Örtü Karar’a ilişin ikinci taslak metni paylaşılacak

COP31 Başkanı Murat Kurum, Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile birlikte Tarafları dikkatle dinleyen, uzlaşı alanlarını büyütmeye çalışan bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi. Kurum, azaltım alanındaki imkanların her geçen gün genişlediğini anlatarak, "Antalya’da ortaya çıkacak sonuçlar, ülkelerin kendi belirledikleri iklim hedeflerini hayata geçirmelerine doğrudan katkı sunsun ve buna ilişkin biliyorsunuz Eylem Gündemi’ni ilerletebilmek, bugün geldiğimiz noktayı daha yukarıya taşıyabilmek amacıyla bir Örtü Karar alacağımızı, tüm dostlarımızla birlikte bu iradeyi ortaya koymak istediğimizi ifade etmiştik. Buna ilişkin ilk taslak metni yayınladık, geri dönüşleri aldık. İkinci taslak metni de yarın yine sizlerle paylaşacağız. Akşam bakan istişaremiz olacak. Bakan divanında hep birlikte konuşacağız, hep birlikte istişare edeceğiz ve istiyoruz ki Antalya'da bir şeyler değişsin. Antalya'da geleceğimiz adına önemli kararlar alalım" ifadelerini kullandı.

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Bakan Kurum, konuşmasında gelişmekte olan ülkeleri de hatırlatarak, "Özellikle gelişmekte olan ülkelerin bu imkanlardan daha güçlü biçimde yararlanabilmesi için finansmana ve teknolojiye erişimin kolaylaştırılması, uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi büyük önem taşıyor" dedi.

"Ulusal önceliklerin yatırıma dönüşmesini hızlandırabiliriz"

Her ülkenin imkanlarının ve kalkınma yolunun farklı olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum şöyle devam etti:

"Proje geliştirme desteğini uygun finansman araçlarıyla buluşturduğumuzda, ulusal önceliklerin yatırıma dönüşmesini de hızlandırabiliriz. Ulusal tecrübelerin paylaşılması çok değerli. Hangi politikanın hangi şartlarda sonuç verdiğini görmek, hepimize zaman kazandırır. İş birliğimiz de ülkelerin kendi önceliklerinden hareketle ihtiyaç duydukları desteğe doğru zamanda ve uygun araçlarla ulaşabildiği ölçüde yükselecektir."

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"Azaltım çalışma program önemli bir platform oluşturdu"

Azaltım Çalışma Programı’nın oluşturduğu platformdan da bahseden Kurum, "Program, ülkelerin birbirlerinin tecrübelerinden yararlandığı, uygulamadaki engelleri birlikte değerlendirdiği ve çözüm önerilerini yatırım imkanlarıyla buluşturduğu önemli bir platform oluşturdu. Önceki COP başkanlıklarının ve bütün Tarafların katkılarıyla ortaya çıkan bu birikimi şimdi daha ileriye taşıma sorumluluğumuz var. Bu yıl program açısından önemli bir karar aşamasındayız. İlk hafta boyunca yürütülen teknik çalışmalar ve görüş alışverişleri, bugün yapacağımız siyasi değerlendirmeler için güçlü bir zemin oluşturdu" dedi.

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"Ortak bir sonuca ulaşılmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz"

Kurum, programın kolaylaştırıcı ve ülkelerin kendi şartlarına saygı gösteren yapısının, açık ve yapıcı bir görüş alışverişi için önemli bir alan oluşturduğunu vurguladı. Kurum, "COP31’de azaltım alanında öncelikleriniz neler? Uygulamayı hızlandırmak için hangi desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz? Azaltım Çalışma Programı’nın geleceğini nasıl daha etkili hale getirebiliriz? Bu sorulara vereceğiniz cevapların, farklı görüşler arasında yeni uzlaşı alanları açacağına inanıyorum. Başkanlık olarak Tarafların yönlendirdiği, kapsayıcı ve şeffaf bir süreç içerisinde ortak bir sonuca ulaşılmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Antalya’dan 2030 öncesi eylemi hızlandıran, uygulamayı güçlendiren ve ülkelerin kendi şartları içinde ilerlemesini kolaylaştıran bir anlayışla ayrılmayı temenni ediyorum" diye konuştu.