Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, iklim değişikliğinin su altı yaşamına etkileri ve deniz çayırlarının ekosistemdeki önemi ele alındı.

Yeşil Alan'daki Antalya Valiliği Pavilyonu'nda, okyanuslar ve denizler teması kapsamında "Su Altı Fotoğrafçılığı ve Biyoçeşitlilik" başlıklı sunum gerçekleştirildi.

Su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çektikleri belgesellerden görüntüler eşliğinde katılımcılara su altı yaşamının zenginliklerini, deniz ekosistemini ve COP31'in simgelerinden caretta carettaları anlattı.

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Sunumda pinalar, deniz çayırları, mercanlar, küresel ısınmanın deniz canlıları üzerindeki etkileri ve deniz ekosisteminin karşı karşıya olduğu tehditler hakkında bilgi verildi.

- Deniz çayırlarının korunması büyük önem taşıyor

Ceylan, AA muhabirine, Antalya'nın 640 kilometrelik sahil şeridiyle önemli su altı zenginliklerine sahip olduğunu söyledi.

Deniz ekosisteminin korunmasının önemine dikkati çeken Ceylan, Akdeniz'in en büyük çiçekli deniz bitkisi olan ve nesli tehlike altında bulunan deniz çayırlarının deniz yaşamı için önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Akdeniz ve Ege'de pinaların hastalık nedeniyle büyük ölçüde yok olduğunu ifade eden Ceylan, deniz suyunu filtreleme özelliğine sahip bu canlıların ekosistem açısından önemini anlattı.

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Deniz ekosisteminin korunması için su altındaki yaşamı görüntüleyerek farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Ceylan, "Türkiye'deki türleri korumamız lazım. Bunun en doğru yolu bilinci yaymaktır. Bilinç oluşturmanın dışında başka bir şansımız yok. Biz de Anadolu Ajansıyla bu çalışmayı yapıyoruz." dedi.

Ceylan, COP31 gibi uluslararası bir zirvede sunum yapmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.