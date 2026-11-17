Milli serbest dalış sporcusu Şahika Ercümen, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla su altında 4 dakika 36 saniye nefesini tuttuğu etkinliğin kendisi için heyecan verici olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31 kapsamında 17 Kasım Okyanuslar ve Denizler Tematik Günü dolayısıyla Mavi Bölge'deki Delegasyon Pavilyonları alanında düzenlenen "Okyanuslar ve Denizler Nefes Alsın" etkinliğinde nefesini tutan Ercümen, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

REKLAM

Alışık olmadığı bir ortamda nefesini tuttuğunu belirten Ercümen, cam tüpün içinden kendisini izleyenleri görebildiğini kaydetti.

Ercümen, "Tüpün içinde nefes tuttuğum için izlemeye gelen herkesi gördüm. Bir anda çok heyecanlandım ama burada bu etkinliği yapabilmek benim için çok önemliydi. Denizlerin o sessiz çığlığını nasıl su üstüne çıkarabiliriz diye düşünürken su altında nefes tutmanın en güzel çağrı olabileceğine karar verdik." dedi.

Dünyaya mesaj vermek istediklerini vurgulayan Ercümen, COP31'de söylemleri eyleme dönüştürerek denizler nefes alamadığında yaşananları ve hissettiklerini göstermeye çalıştıklarını ifade etti.

REKLAM

- Atıkların yüzde 85'i denizin dibinde

Deniz kirliliğini dalışlarında yakından gözlemlediğini anlatan Ercümen, şunları kaydetti:

"Sanırım denizin altında bunu en çok gözlemleyenlerden birisi benim. Çünkü spora ilk başladığımda denizin altında pek çok canlıyla karşılaşırken son yıllarda hep plastik atıklar, aklınıza gelebilecek her türlü atık ve deniz çöpleriyle karşılaşıyorum. İşin enteresan yanı, denizin üzerinde gördüğünüz çöpün sadece yüzde 15'i. Asıl atıklar dibe çöküyor ve suyun ortasında oluyor. Atıkların yüzde 85'i aslında denizin dibinde. Onu da en çok ben görüyorum. Bunun dışında pek çok deniz canlısının atıklar yüzünden yaşamını yitirdiğine şahit oluyoruz. Bunlara dikkati çekmeye çalıştım."

REKLAM

Kirliliğin yalnızca denizleri değil, solunan havayı da etkilediğine işaret eden Ercümen, dünyanın büyük bölümünün denizlerden oluştuğunu belirtti.

Artık acil yaptırımların hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Ercümen, COP31'de çok sayıda etkinliğe katıldığını ifade ederek, "Ümidim, COP31'in bir milat olması ve bundan sonra verilen sözlerin, alınan kararların uygulandığını hepimizin görmesi." diye konuştu.

Ercümen, 2027'nin kendisi için önemli bir yıl olacağını ve yeni bir dünya rekoruna imza atmak istediğini dile getirdi.

Denizlerin nefes almasını temenni eden Ercümen, "Tüm çabamız, emeğimiz daha yaşanılabilir bir dünya, bir gezegen ve tabii ki okyanuslar, denizler için." ifadelerini kullandı.