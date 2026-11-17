İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, Alman mevkidaşı Schneider ile görüştü
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya Federal Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider ile bir araya geldi.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya Federal Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider ile bir araya geldi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından COP31 kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Antalya'da güçlü bir diyalog zemininde uluslararası temaslarımıza devam ediyoruz. Almanya Federal Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Sayın Carsten Schneider ile iklim kriziyle mücadelemizi hızlandıracak ortak adımlar üzerine görüş alışverişinde bulunduk."
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