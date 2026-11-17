Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Şehir planlamasına iklim parametresini de eklemeli, planlamalarımızı iklim koşullarına göre yapmalıyız" dedi.

Antalya’da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında "Dirençli İstanbul: İklim Risklerinden Yerel Uygulamaya" başlıklı panel gerçekleştirildi. İstanbul’un iklim değişikliğinden kaynaklanan risklerinin ve yerel yönetimlerin bu risklere karşı yürüttüğü çalışmaların ele alındığı panele Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da katıldı. Göksu, iklim krizine karşı alınması gereken önlemler, şehir planlamasında iklim koşullarının dikkate alınması, iklim mücadelesinde uluslararası finansmanın önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

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"İklim, öngörülmesi zor bir olgu"

Şehirlerde iklim değişikliğinden kaynaklanan risklerin önceden tahmin edilmesinin her zaman mümkün olmadığına ve bu risklere karşı alınacak önlemlerin ciddi kaynak gerektirdiğine değinen Göksu, olası senaryoların simülasyonlarla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Göksu, "Şehirlerde iklim kaynaklı riskler her zaman öngörülemeyebilir. Bunlarla ilgili tedbirler alınabilir ancak tedbirler, tecrübeler ve simülasyonlar doğrultusunda şekillenir. Simülasyonlar yaparak olası senaryolara göre önlemler geliştirebilirsiniz. Ancak iklim, öngörülmesi zor bir olgu olduğu için tedbir almak konusunda da çok ciddi bir kaynak kriziyle karşı karşıya kalabiliriz" diye konuştu.

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"Daha adil bir dünya inşa etmeliyiz"

İklim krizinin nedenleri ve sonuçlarıyla mücadele edilebilmesi için küresel ölçekte somut adımlar atılması gerektiğini söyleyen Göksu, "Dünyanın, iklim krizine yol açan nedenler ve ortaya çıkardığı sonuçlarla ilgili somut adımlar atması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler toplantılarında da sürekli vurguladığı gibi, daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyor ve bu dünyanın inşası için hep birlikte gayret göstermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Güçlünün zayıfı ezdiği, sömürdüğü ve kendi kaynaklarını kullanabilmek adına ülkeleri geri bıraktığı bir düzen yerine, daha adil bir dünya inşa etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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"Şehir planlama parametrelerinin değişmesi gerekiyor"

Yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadelede sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten Göksu, şehirlerin geleceğe yönelik planlanmasında iklim koşullarının da temel kriterlerden biri olması gerektiğini vurguladı. Göksu, "Elbette biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Bundan sonraki süreçte şehir planlama parametrelerinin değişmesi gerekiyor. Bugüne kadar şehir planlaması yapılırken sosyolojik ve kültürel faktörler dikkate alınıyordu. Artık bu faktörlerin yanına iklim parametresini de eklemeli, planlamalarımızı iklim koşullarına göre yapmalı ve yatırımlarımızın bütçelerini buna uygun şekilde düzenlemeliyiz. Biz de şu anda bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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"İklim krizinin sonuçlarını doğrudan halkımız yaşıyor"

İklim değişikliğiyle mücadelede diyalog, uzlaşı ve aksiyon yaklaşımının önemine değinen Göksu, "İklim krizinin ortaya çıkardığı sonuçları doğrudan halkımız yaşıyor. Bu sonuçlarla muhatap olan da yerel yönetimlerdir. Bu anlamda toplumsal bilincin oluşturulmasından yerel yönetimlerin altyapılarının yenilenmesine, kamusal alanların yeniden tasarlanmasına kadar pek çok konuda sorumluluğumuz bulunuyor" diye konuştu.

‘‘Esenler’de kilometrekareye 70 bin kişi düşüyor’’

Esenler’in nüfus yoğunluğunun İstanbul ortalamasının oldukça üzerinde olduğunu belirten Göksu, ilçede kilometrekare başına yaklaşık 70 bin kişinin düştüğünü, İstanbul genelinde ise bu sayının yaklaşık 13 bin olduğunu aktardı. Yoğun yapılaşmanın iklim kaynaklı risklere karşı altyapı çalışmalarını daha önemli hale getirdiğine işaret eden Göksu, ilçede yağmur suyu ızgaralarının temizlendiğini ve su baskını riski bulunan 17 kritik noktanın düzenli olarak takip edildiğini anlattı. Göksu, alınan tedbirler kapsamında son yağışlarda ilçede herhangi bir su baskını yaşanmadığını ifade etti.

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68 bin 500 konut yenilendi, 2,1 milyon metrekare açık alan oluşturuluyor

İklim değişikliğine karşı dirençli şehirler oluşturulmasında kentsel dönüşümün yanı sıra yeşil ve açık alanların artırılmasının da önemli olduğunu vurgulayan Göksu, Esenler’de bugüne kadar 68 bin 500 konutun yenilendiğini belirtti. İlçedeki 7,4 milyon metrekarelik yerleşim alanı içerisinde 2,1 milyon metrekare yeni açık alan oluşturulduğunu kaydeden Göksu, bu çalışmalarla yoğun yapılaşmanın bulunduğu ilçede açık alan miktarının artırılmasının hedeflendiğini aktardı.

"Küresel ölçekte bir finansman kaynağı oluşturulmalı"

İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca belediyelerin kendi imkanlarıyla yürütebileceği bir süreç olmadığını belirten Göksu, yerel yönetimlerin çalışmalarının ulusal ve uluslararası desteklerle güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bunun için öncelikle küresel ölçekte bir finansman kaynağının oluşturulması ve bu doğrultuda uluslararası adımların atılması gerekiyor. Belediye başkanları olarak attığımız adımların etki alanı belli ölçüde sınırlı kalabilir. Bu mücadelenin ulusal ve uluslararası boyutları da bulunuyor. Dolayısıyla hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ortak adımlar atılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.