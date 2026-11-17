COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa Komisyonu İklim Komiseri Wopke Hoekstra ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından COP31 kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:

"COP31'de yoğun bir iklim diplomasisi yürütüyoruz. Avrupa Komisyonu İklim Komiseri Sayın Wopke Hoekstra ile bir araya gelerek küresel iklim gündemini, önümüzdeki döneme dair öncelikleri ve işbirliğimizi güçlendirecek adımları değerlendirdik."