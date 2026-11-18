OYAK’ın lojistik sektöründeki amiral gemisi OMSAN Lojistik, dünyanın en önemli iklim buluşmalarından COP31’in lojistik operasyonlarını üstlendi. Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen zirvenin uluslararası taşımacılık faaliyetlerini gerçekleştiren şirket, yaklaşık 1 milyon metrekarelik organizasyon alanındaki taşıma operasyonlarının da sorumluluğunu üstlendi.

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen en büyük uluslararası etkinliklerden biri olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, 9 Kasım 2026 tarihinde başladı. 20 Kasım’a kadar sürecek zirvenin gündeminde iklim krizi, enerji dönüşümü, yeşil finansman ve sürdürülebilir kalkınma yer alıyor. Türkiye’nin yükünü 105 ülkeye taşıyan OMSAN Lojistik, COP31 için yurt dışından getirilen malzeme ve ekipmanların uluslararası taşımacılığını üstlendi. Şirket, yaklaşık 1 milyon metrekarelik organizasyon alanındaki tüm taşıma operasyonlarını da yönetiyor.

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İklim krizinin ekonomik boyutu büyüyor

COP31, iklim krizinin etkilerinin giderek ağırlaştığı bir dönemde başladı. Copernicus verilerine göre 2024 yılında küresel sıcaklık, sanayi öncesi dönemin 1,60 derece üzerine çıkarak rekor kırdı. Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) 2026 Raporu ise iklim hedeflerine ulaşmak için çok daha güçlü adımlar atılması gerektiğini ortaya koydu. Rapordaki en düşük aşım senaryosuna göre küresel emisyonların 2035 yılına kadar 2025 seviyesinin yüzde 45 altına indirilmesi gerekiyor.

İklim değişikliğiyle mücadelenin ekonomik boyutu da dikkat çekiyor. Climate Policy Initiative verilerine göre küresel iklim finansmanı 2024 yılında 2 trilyon doları aştı.

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Zirvede enerji dönüşümü, karbon emisyonlarının azaltılması ve yeşil teknolojiler öne çıkıyor. Lojistik sektörü de bu dönüşümün önemli bir parçası. Elektrikli araçlar, demir yolu taşımacılığı, dijitalleşme ve verimli tedarik zincirleri artık yalnızca rekabetin değil, sürdürülebilirliğin de gereği.

"Dünyanın geleceğinin konuşulduğu zirvenin yükünü taşıyoruz"

OMSAN Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Arıburnu, COP31’de üstlendikleri görevin şirketin uluslararası gücünü ve Türkiye’nin organizasyon kabiliyetini ortaya koyduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Dünya büyük bir değişimden geçiyor. Üretim, ticaret, enerji ve taşımacılık yeniden şekilleniyor. Lojistik de artık yalnızca ticaretin değil, geleceğin taşıyıcısı.

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OYAK’ın gücü ve vizyonuyla büyüyen OMSAN Lojistik olarak bu değişimin içindeyiz. Bugün 105 ülkeye yük taşıyoruz. Farklı coğrafyalarda, farklı sektörlerde büyük operasyonlar yönetiyoruz. COP31’de üstlendiğimiz sorumluluk bizim için çok değerli. Çünkü burada yalnızca şirketimizi değil, ülkemizin gücünü ve yetkinliğini de temsil ediyoruz.

Bu büyük organizasyonda bizim için sembolik ama çok değerli bir taşıma da gerçekleştirdik. Birleşik Krallık Kralı III. Charles’ın 78’inci doğum günü kapsamında hazırlanan, sürdürülebilirliği sanatla buluşturan ve Kraliyet Koleksiyonu’na kabul edilen özel portrenin COP31 İngiltere Pavilyonu’na ulaştırılmasını üstlendik. Bu anlamlı eseri sosyal sorumluluk anlayışımızla taşımak, lojistiğin yalnızca ekonomik değil, kültürel ve çevresel değerleri de geleceğe taşıdığının güzel bir örneğiydi.

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Böylesine önemli bir organizasyonun lojistiğinin bize emanet edilmesi büyük bir güvenin göstergesi. Biz de bu güvenin karşılığını vermek için çalışıyoruz. Türkiye’nin yükünü dünyaya taşıyoruz. Şimdi dünyanın geleceğinin konuşulduğu zirvenin yükünü taşıyoruz."

OYAK’ın küresel vizyonuna güçlü katkı

OYAK’ın sürdürülebilir büyüme ve küresel rekabet vizyonuyla ilerleyen şirket, COP31’de önemli bir sorumluluk üstlendi.

Kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve entegre lojistik alanlarındaki deneyimini bu büyük organizasyona taşıyan şirket, yeşil lojistik ve dijital dönüşüm çalışmalarını da sürdürüyor.

COP31, Türkiye’nin uluslararası organizasyon gücünü ortaya koyduğu önemli bir buluşma niteliği taşıyor.