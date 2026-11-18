Manavgat'ta 3 bin 310 adet kaçak saat ve güneş gözlüğü ele geçirildi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1.950 güneş gözlüğü ve 1.360 saat ele geçirildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1.950 güneş gözlüğü ve 1.360 saat ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu değerlendirilen araçta ve işletmede arama yapıldı. Aramalarda, bin 950 kaçak güneş gözlüğü ile bin 360 kaçak saat olmak üzere toplam 3 bin 310 ürün ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi.
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