Muratpaşa Belediyesi’nin COP31 kapsamında düzenlediği COP TOWN etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen COP NIGHT, yoğun katılımla tamamlandı.

Karaalioğlu Parkı Orta Mirador’da düzenlenen gecede müzik, moda ve dans bir araya gelirken iklim krizine sanatın farklı disiplinleri aracılığıyla dikkat çekildi. DJ SİFU’nun "Earth Beat Dünyanın Ritmi" performansıyla başlayan gecede, dünyanın farklı coğrafyalarından ezgiler izleyicilerle buluştu. İklim krizinden etkilenen bölgelerin geleneksel müziklerinden beslenen performans, farklı kültürlerin müzikal zenginliğini aynı sahnede buluşturdu.

Atık kotlar podyuma çıktı

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Gecenin dikkat çeken bölümlerinden biri, Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin hazırladığı DENİMART defilesi oldu. Kullanım ömrünü tamamlamış kot pantolon ve kot kıyafetler, öğrencilerin dokunuşlarıyla yeniden tasarlanarak podyuma taşındı. Farklı dokuma, boyama ve kumaş işleme teknikleriyle hazırlanan koleksiyon, tekstil atıklarının yeniden değerlendirilmesine ve sürdürülebilir moda anlayışına dikkat çekti.

Ormanın Muhafızlarından doğa mesajı

Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ise ilk danslı anlatı projesi "Ormanın Muhafızları" ile sahne aldı. Genel sanat yönetmenliğini Alkım Kahyaoğlu ve Aytuğ Kısaç’ın üstlendiği gösteride, insanın doğayla ilişkisi ve doğal alanların tahribatının sonuçları masal kahramanları üzerinden anlatıldı. Orman yangınlarının ve doğal yaşam alanlarındaki kayıpların canlılar üzerindeki etkilerini dans ve masalsı anlatımla sahneye taşıyan gösteri, izleyicilere doğanın korunmasına yönelik güçlü bir mesaj verdi. Program plaket takdiminin ardından sona erdi.